인천시, '살기 좋은 어촌' 조성에 260억 투입…5개 어항 환경 개선

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

인천시는 올해 260억원을 들여 어업인 삶의 질 제고와 어촌 경제 활성화에 박차를 가한다고 22일 밝혔다.

시는 낙후된 어촌 생활환경을 도시 수준으로 개선하기 위해 강화군 장곳항·주문항·선두항, 옹진군 지도항, 중구 예단포항 등 5곳을 대상으로 '어촌 신활력 증진 사업'을 추진할 계획이다.

장곳항 공사는 연내 준공을 목표로 하고, 선두항과 예단포항은 지역 주민 중심의 협의체를 구성해 기본계획 수립에 착수한다. 경제·교육·일자리 등 생활 인프라를 종합적으로 확충해 어촌의 정주 여건을 획기적으로 개선할 방침이다.

어업인의 생명과 재산을 보호하기 위해 어항 안전 인프라 구축에도 힘쓴다. 지방어항 건설과 보수·보강 사업을 추진하고 강화군 장곳항 방파제 증고, 소연평항 준설 등을 통해 어항 기능을 강화한다. 또 서두물항, 덕교항에는 복합다기능 부잔교를 설치해 태풍을 비롯한 자연재해 대응 능력을 높이고, 지역내 51개 어항에 대한 안전사고 예방에도 만전을 기하기로 했다.

인공어초 시설 설치. 인천시 제공

AD

시는 고유가와 인력난으로 어려움을 겪는 어업인을 위해 친환경 에너지 절감 장비 보급과 소형어선 인양기 설치를 지원하고, 어선 사고 예방 시스템을 구축할 계획이다. 아울러 어업용 면세유와 어선원 재해보험료를 지원해 안정적인 조업 환경을 조성한다.

시는 또 지속 가능한 수산업 기반을 마련하고자 꽃게, 주꾸미 등 인천 앞바다 특성에 맞는 수산종자를 방류하고 옹진 해역에 인공어초를 설치해 풍요로운 어장 환경을 만들 계획이다. 친환경 양식어업 육성과 양식장 정화 사업을 통해 고부가가치 수산물 생산 기반을 강화하고, 어업인 소득 증대에도 힘쓴다.





AD

인천시 관계자는 "올해 시 수산정책은 어촌 체질 개선과 실질적인 소득 창출에 중점을 뒀다"며 "강화군부터 옹진군까지 인천 바다 전역이 활력을 되찾을 수 있도록 다양한 사업 추진과 관리에 최선을 다하겠다"고 말했다.





박혜숙 기자 hsp0664@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>