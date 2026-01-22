경찰, 캄보디아 스캠 조직원 73명 국내 송환…역대 최대 규모

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰청은 캄보디아를 거점으로 우리 국민 869명 대상 약 486억 원을 빼앗은 한국 국적 피의자 73명(남 65명, 여 8명)을 강제 송환한다고 22일 밝혔다.

경찰에 따르면 이번 범죄 피의자 국내 송환은 역대 최대 규모로, 이들은 23일 오전 9시 인천공항에 도착할 예정이다.

지난해 10월 국내에 송환되지 못했던 '로맨스스캠 부부사기단'이 포함됐다. 이들은 가상 인물 위장 등 딥페이크 기술을 악용해 우리 국민 104명을 대상으로 120억 원 상당을 빼앗았고, 법망을 피하기 위해 성형수술로 외형을 바꾸는 등 교활한 회피 전략을 써왔다.

미성년자를 대상으로 성범죄를 저지른 뒤 캄보디아로 도주해 스캠 범죄에 가담한 도피사범, 투자 전문가를 사칭해 사회 초년생과 은퇴자를 상대로 약 194억 원을 편취한 사기 조직의 총책, 스캠 단지에 감금된 피해자를 인질로 삼아 국내 가족을 협박하고 금품을 갈취한 반인륜적인 범죄 조직원 등도 소환된다.

캄보디아 현지에 파견된 코리아전담반, 국정원, 현지 캄보디아 경찰 등은 장기간에 걸친 추적 끝에 스캠 단지 7곳을 확인했다. 지난해 12월 시하누크빌 스캠조직 51명, 포이팻 스캠조직 15명, 몬돌끼리 스캠조직 26명 등을 검거하는 성과를 거뒀다.





경찰청 관계자는 "초국가범죄 특별대응 태스크포스(TF)를 중심으로 우리 국민들을 대상으로 해외를 거점으로 이뤄지고 있는 각종 스캠 범죄를 완전히 소탕할 때까지 엄정 대응해 나갈 것"이라고 말했다.





임춘한 기자

