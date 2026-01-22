블루오리진, 스페이스X에 도전장…"기업·정부용 위성망 구축"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

저·중궤도 위성 5000여기, 2027년부터 배치

아마존 창업자 제프 베이조스가 설립한 우주기업 블루 오리진이 기업·정부에 초고속 통신 서비스를 제공하는 대규모 위성망 구축 계획을 발표했다.

제프 베이조스 아마존 창업자. AP연합뉴스

21일(현지시간) 블루오리진은 "지구상 어디에서나 최대 6테라비트(Tbps)의 데이터 속도를 제공하는 위성 통신 네트워크 테라웨이브(TeraWave)를 구축할 것"이라고 발표했다. 그러면서 이 위성 인터넷 서비스를 중대한 업무를 처리하고 안정적인 연결성이 필요한 기업 및 정부 기관에 제공할 계획이라고 밝혔다.

지구 저궤도(LEO)와 중궤도(MEO)에 배치되는 테라웨이브 위성망은 광통신 연결 위성 5408기로 구성된다. 블루 오리진은 이 위성군 발사·배치를 2027년 4분기에 시작할 예정이다. 블루 오리진의 테라웨이브 위성망 구축에는 이 회사가 개발 중인 재사용 가능 대형 로켓 '뉴 글렌(New Glenn)'이 이용될 것으로 보인다.

블루 오리진은 테라웨이브가 "기존의 고용량 인프라와 연동돼 추가적인 경로의 다양성을 제공하고 전체 네트워크 복원력을 강화할 것"이라고 강조했다.





현재 약 1만기의 스타링크 위성을 배치해 운영 중인 스페이스X는 저궤도 통신 위성 시장에서 가장 앞서 있는 사업자로 꼽힌다. 이 회사를 이끄는 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO)는 스타링크 위성망을 보완하는 우주 데이터센터를 건설할 계획이라고 밝힌 바 있다. 이와 관련해 로이터통신은 블루 오리진의 이번 테라웨이브 위성망 계획이 "인공지능(AI) 기술 확산에 따른 우주 기반 데이터센터 구축 경쟁과 맞물려 있다"고 짚었다.





이승형 기자 trust@asiae.co.kr

