경북문화관광공사(사장 김남일)는 지난 21일 본사 중회의실에서 '2026년 중점사업 추진계획 보고회'를 열고 올해 핵심사업들을 구체화했다. 이 자리에서 공사는 'POST-APEC' 시대를 선도하고 글로벌 관광 거점으로 도약하기 위한 청사진을 공유했다. 특히 올해 경영 슬로건을 'NEXT, 새로운 성장과 가치 창조의 시작'으로 정하고, 주요 핵심 전략을 통해 경북 관광의 재도약을 이끌겠다는 구상을 밝혔다.


공사는 우선 2025년 APEC 정상회의의 성과를 미래 관광 자산으로 전환하는데 역량을 집중한다. 먼저 경주엑스포대공원 내 APEC 정상회의장을 재현한 'APEC 정상회의장 기념관'을 조성해 단순한 전시를 넘어 경북의 국제적 위상을 증명하는 상징적 랜드마크로 키워나가겠다는 전망이다.

'APEC 정상회의장 기념관' 조성…경북문화관광공사, POST－APEC 사업 본격 착수 경북문화관광공사
동시에 공사는 POST-APEC 연계 고부가가치 관광객 유치를 위한 특화 상품 개발에 박차를 가한다. 특히 APEC 레거시를 활용한 특화상품을 개발 및 지원해 경주를 세계인이 찾는 글로벌 관광 명소로 각인시키겠다는 포석이다.


특히 POST-APEC 시대를 맞아 아랍 지역 대상 '新 실크로드 마케팅'과 ATM(아라비안트래블마켓) 박람회 참가로 고부가가치 시장을 개척한다. 이와 함께 '2026 경북 방문의 해' 선포식과 연계한 로드마케팅, 주요 도시 내 트레블마켓 운영을 통해 국내외 경북 관광 붐업을 전방위적으로 이끌어낼 계획이다.


글로벌 네트워크 확장에도 힘을 쏟아 오는 5월 11일부터 14일까지 나흘간 포항과 경주에서 개최하는 '2026 아시아태평양관광협회(PATA) 연차 총회'를 경북 관광의 국제적 위상을 드높일 발판으로 삼을 예정이다. 전 세계 관광 기구와 전문가들이 집결하는 이번 총회를 통해 공사는 글로벌 관광 네트워크를 획기적으로 확장하는 한편, 경북 MICE 산업의 독보적인 경쟁력을 전 세계에 확인시킨다는 전략이다.


대한민국 관광 1번지 경주 보문관광단지는 대대적인 체류형 거점 변신을 시도한다. 먼저 대한민국 관광산업 50년의 역사와 미래 비전을 집약하는 '국립 대한민국역사박물관 관광역사관 분관' 유치에 총력을 기울인다. 이는 문체부의 '문화한국 2035' 계획에 반영된 국가적 프로젝트로, 분관 유치가 확정될 경우 보문단지는 국가 단위의 관광 기록과 체험 기능을 갖춘 역사적 플랫폼으로 거듭나며 단지의 브랜드 가치를 획기적으로 높일 것으로 기대된다.


한편, 보문단지의 새로운 상징이 될 '스카이워크 및 전망대'는 약 300억원 규모의 대형 프로젝트로, 올해 기본구상 용역에 착수해 사업 타당성을 확보하고 국비 확보를 위한 단계적 절차에 들어간다.


야간 관광 활성화를 위한 '빛의 루트(Night Trail)' 조성사업에도 속도를 낸다. 보문호 산책로 9.5km 구간 전반의 야간 경관 조명을 새롭게 보강해 관광객들이 밤에도 안전하고 쾌적하게 산책을 즐길 수 있는 환경을 구축할 예정이다.


이와 함께 APEC의 유산을 활용한 'LED 미디어월' 설치 사업을 별도로 추진한다. 21개 회원국을 상징하는 미디어 콘텐츠를 담아낼 이 공간은, 보문단지만의 차별화된 볼거리를 제공하며 글로벌 관광 거점으로서의 상징성을 더할 것으로 기대된다.


오는 10월에는 '2026 보문 Night Run(나이트런)' 등 액티비티 행사를 통해 젊은 층의 발길을 잡는다. 경주 엑스포 대공원에서는 어린이 만화 사생대회, 동춘서커스 100년 기념전, 신라&아랍 페스티벌 등 다채로운 이벤트를 연중 이어가며 볼거리와 즐길거리가 가득한 단지를 조성한다.

'APEC 정상회의장 기념관' 조성…경북문화관광공사, POST－APEC 사업 본격 착수 김남일 경북문화관광공사 사장(왼쪽 4번째)이 PATA 유치 확정을 축하하며 기념촬영을 하고 있다.

공사는 미래 성장 동력 확보를 위한 디지털 전환(Digital?Transformation)과 신사업 발굴에 전사적 역량을 쏟는다. 우선 공사 내부 업무 시스템에 AI 플랫폼을 전격 도입해 행정 생산성을 혁신하는 한편, 관광 빅데이터를 정밀 분석한 'AI 기반 경북관광 트렌드 이슈 리포트'를 정기적으로 발간해 도내 시·군 및 유관기관과 공유하며 경북형 스마트 관광의 이정표를 제시한다.


또한 공사는 지역적 한계를 극복하고 시너지 효과를 극대화하기 위해 광역 시·도 간 협력 체계를 대폭 강화한다. 특히 APEC 개최 도시라는 공통 분모를 활용해 '경북-부산 APEC Pass(가칭)' 도입을 구상 중이며, 충북, 전북 등 인근 지자체와 연계한 광역 관광 벨트를 확장해 나갈 방침이다. 또한 최근 개통된 동해선 열차와 연계한 역세권 미식 여행 상품인 '기차타고 경북맛로드'를 운영하여 철도 관광객의 발길을 경북으로 유입시켜 나갈 계획이다.


마지막으로 민간 영역의 혁신 성장을 돕기 위한 지원 사업을 내실화한다. '경북 관광 스타트업' 공모를 통해 유망 기업을 발굴하고 사업화 자금 및 팝업스토어 운영을 지원하는 등 자생적 생태계 구축에 힘쓴다. 또한 '경북형 K-관광 종합아카데미'를 통해 현장 맞춤형 인재와 DX(디지털 전환) 전문가를 양성하며, '청년 인턴 지원 사업'으로 도내 관광 기업의 구인난 해소와 양질의 일자리 창출이라는 두 마리 토끼를 잡겠다는 전략이다.


김남일 사장은 "2026년은 APEC의 유산을 미래 가치로 승화시켜 경북이 세계적인 관광 거점으로 우뚝 서는 중대한 분기점이 될 것"이라며, "디지털 혁신과 차별화된 인프라를 동력 삼아 '다시 찾고 싶은 경북, 머물고 싶은 경북'을 실현하는 데 모든 역량을 결집하겠다"고 강조했다.


한편, 공사가 제시한 올해 경영 슬로건 'NEXT'는 △미래확장(New Growth) △내실강화(ESG & Excellence) △고객가치(eXperience) △장기유산(Tourism Legacy) 등 4대 추진전략의 핵심 가치를 담고 있다. 공사는 이를 바탕으로 단순한 관광지 관리를 넘어, 지속 가능한 경북 관광의 미래 유산을 창출하는 데 역량을 집중할 방침이다.




영남취재본부 구대선 기자 k5865@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

