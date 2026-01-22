[오늘의신상]명절엔 대용량 비락식혜…제로 수정과

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

설 명절 앞두고 전통음료 라인업 강화

팔도가 설 명절을 앞두고 전통음료 라인업을 강화한다고 22일 밝혔다.

팔도의 대표 전통음료인 비락식혜와 비락수정과는 명절 기간 판매가 집중되는 제품이다. 비락식혜는 최근 설 명절 기준 전년 대비 매출이 8.3% 증가했고, 추석 명절에도 6.4% 성장했다. 비락수정과는 명절이 포함된 1월과 8월 매출이 연간 매출의 약 48%를 차지할 정도로 수요가 뚜렷하다.

'이천햅쌀 비락식혜 1.5ℓ'·'비락수정과 제로'. 팔도

AD

팔도는 이러한 소비 패턴과 최근 소비자 니즈를 반영해 신제품 2종을 선보인다. 먼저 '이천햅쌀 비락식혜 1.5ℓ'는 경기도 이천쌀을 사용했으며 기존 식혜 대비 밥알 함량을 약 30% 높여 깊고 진한 전통 식혜 맛을 구현했다. 지난해 선보인 '이천햅쌀 비락식혜' 캔 제품의 인기에 힘입어 용량을 확대한 후속 제품으로 가족 단위 소비가 늘어나는 명절 특성에 맞춰 출시한 대용량 제품이다.

'비락수정과 제로'도 함께 출시했다. 수정과 제품 가운데 제로 음료로 구현한 것은 이번이 처음이다. 수정과 특유의 계피와 생강 풍미는 살리면서도 당과 칼로리 부담을 줄여 건강을 고려하는 소비자 선택지를 넓혔다.





AD

민하원 팔도 마케팅담당은 "비락식혜와 비락수정과는 전통음료를 RTD 형태로 최초 상용화하며 시장을 개척한 브랜드"라며 "명절에 맞춰 소비자가 원하는 전통음료 라인업을 보강한 만큼, 앞으로도 전통음료 시장을 선도할 수 있는 제품을 지속적으로 선보이겠다"고 말했다.





한예주 기자 dpwngks@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>