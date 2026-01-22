영주시, 관광 정보도 카톡으로… 전국 첫 ‘관광업 전용 알림채널’ 개설

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

‘별별톡톡!’ 통해 정책·인허가·공모사업까지 한눈에 제공

영주시가 관광사업자와 시민을 위한 관광 행정 정보를 카카오톡으로 한 번에 전달하는 전용 소통 창구를 열었다.

영주시는 지역 관광사업자와 일반 시민을 대상으로 관광업 관련 정보를 보다 신속하고 체계적으로 제공하기 위해 카카오 채널 '별별톡톡! 영주시 관광업 정보 알리미'를 개설·운영한다고 22일 전했다.

'별별톡톡! 영주시 관광업 정보 알리미'는 영주시 관광 브랜드인 '별별여유 영주'를 활용한 관광업 전용 채널로, 전국 지자체 가운데 관광업 분야에 특화된 카카오 채널을 운영하는 것은 영주시가 처음이다. 관광사업자들이 복잡한 행정 정보를 보다 쉽게 확인할 수 있도록 하기 위해 마련됐다.

이 채널을 통해 관광정책과 주요 시책을 비롯해 관광사업 인허가 및 행정 절차, 각종 보조금·공모사업 정보, 관광사업자 대상 교육·설명회·간담회 일정, 법령 개정 사항과 계절별 안전관리 정보 등을 실시간으로 제공할 예정이다.

특히 기존처럼 개별 공문이나 시 홈페이지, 전화 문의에 의존하던 방식에서 벗어나, 관광사업자가 필요한 정보를 한눈에 확인하고 주요 행정 사항을 놓치지 않도록 하는 데 초점을 맞췄다. 현장 중심의 정보 전달 체계를 통해 관광 행정의 접근성과 효율성을 동시에 높이겠다는 취지다.

박영화 영주시 관광진흥과장은 "관광사업자들이 다양한 정책과 행정 절차를 한 번에 파악하기 어려운 현실을 반영해 전용 소통 채널을 개설했다"며 "앞으로도 현장에서 체감할 수 있는 맞춤형 행정 지원을 통해 관광사업자와의 소통을 지속적으로 강화해 나가겠다"고 말했다.





'별별톡톡! 영주시 관광업 정보 알리미'는 관광사업자뿐 아니라 일반 시민도 가입할 수 있으며, QR코드 또는 카카오톡 검색을 통해 채널을 추가하면 관련 정보를 받아볼 수 있다.

별별톡톡 영주시 관광업 정보 알리미 카카오톡 채널 개설 안내문.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

