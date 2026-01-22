현대百, '명절 큰손' 기업 고객 맞춤형 설 선물세트…최대 30%↓

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

정육·수산·청과 200여 가격 경쟁력 강화

현대백화점이 오는 29일까지 진행되는 설 선물세트 예약 판매 기간 기업 고객 선호도가 가장 높은 10만~30만원대 명절 선물세트 30% 할인된 가격에 선보인다고 22일 밝혔다.

현대백화점은 기업들의 선호도가 가장 높은 한우·굴비·청과 등 신선식품 선물세트를 다채롭게 선보인다. 정육 세트의 경우 '현대특선 한우 죽'(찜갈비 1.1㎏, 불고기·국거리 각 0.9㎏, 총 2.9㎏ 정상가 38만원 → 할인가 36만원), '현대 한우 소담 국'(등심로스·치마살 로스·부채살 로스 각 200g*2팩, 총 1.2㎏ 정상가 33만원 → 할인가 31만원), '현대 한우 소담 송'(등심·불고기·국거리 200g*2팩, 총 1.2㎏ 정상가 23만원 → 할인가 22만원) 등이 대표적인 상품이다.

현대백화점 무역센터점에서 고객이 명절 한우 선물을 고르는 모습. 현대백화점 제공.

수산물 선물세트 역시 기업 수요가 집중되는 인기 품목 위주로 구성했다. '현대 영광 참굴비 죽'(22cm이상 10마리, 정상가 41만원 → 할인가 34만원)을 비롯해 '인산자죽염으로 만든 영광 참굴비 난'(900g이상 10마리, 정상가 19만원 → 할인가 16만5,000원), '제주 갈치 난'(1.8kg·20토막, 정상가 24만원 → 할인가 20만원)을 할인 판매한다.

10만원대 실속형 과일 선물도 눈길을 끈다. 국내산 사과 2개, 황금사과 2개, 샤인머스켓 2송이, 페루산 애플망고 4개로 구성된 '혼합사과 샤인머스켓 애플망고 세트' (17만 5000원 → 할인가 16만 5000원)가 대표적인 상품이다.

현대백화점은 기업 고객의 대량 주문과 맞춤 상담 수요를 고려해 전담 상담 데스크도 운영한다. 구매 수량, 예산, 배송 일정 등에 맞춘 상담을 통해 기업별 니즈에 최적화된 선물 제안을 받을 수 있다.





현대백화점 관계자는 "명절 선물의 큰손인 기업 고객을 위해 가격 경쟁력과 상품 구성을 동시에 강화했다"며 "사전 예약 할인과 전담 상담 서비스를 통해 기업 고객들의 편의를 높일 것"이라고 말했다.





이민지 기자 ming@asiae.co.kr

