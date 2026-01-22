엠피에이지, 지난해 매출 61억원…3년 연속 흑자

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

전체 매출 70% 북미·일본 등에서 발생

뮤직테크 기업 엠피에이지(MPAG)는 지난해 연결 기준 매출 61억원을 달성했다고 22일 밝혔다. 매출은 전년 대비 30% 상승, 3년 연속 흑자를 유지했다.

엠피에이지는 '마음만은 피아니스트', '코코로와 뮤지션', '마이뮤직파이브(mymusic5)' 등 글로벌 디지털 악보 거래 플랫폼과 인공지능(AI) 사운드 인식 기반 글로벌 음악 교육 앱을 주축으로 연주자의 창작 활동과 연주 경험 전반의 디지털화를 선도하고 있다. 전체 매출의 약 70%가 세계 최대 음악 시장인 북미, 일본 등 해외에서 발생하며 매년 최대 실적을 경신 중이다.

현재 엠피에이지가 운영하는 플랫폼에는 피아노, 기타, 현악기, 보컬 등 다양한 분야의 아티스트 1만여 명이 활동, 직접 제작한 디지털 악보로 전 세계 연주자들과 소통하고 있다.

이를 통해 지난해 플랫폼 아티스트 수는 전년 대비 약 20% 증가했고, 누적 악보 등록 건수는 60만 건 돌파했다. 이용자는 400만 명 이상이다. 또한 지난해 10월 선보인 '마이뮤직파이브' 역시 플랫폼과 연동된 디지털 악보 서비스와 AI 기반 실시간 자동 악보 넘김 및 교육 기능을 통해 신규 이용자를 빠르게 확보하며 서비스 영역 확장과 성장 동력으로서의 가능성을 증명했다.





정인서 엠피에이지 대표는 "2025년은 최대 매출을 내는 동시에 과감한 R&D 투자와 신규 고용까지 성공적으로 마치고, 외형 성장과 내실을 모두 일궈낸 의미 있는 한해였다"며, "국가적으로 인정받은 독보적인 AI 기술력을 바탕으로 글로벌 음악 생태계 내 영향력을 확대하기 위한 투자를 아끼지 않을 것"이라고 말했다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr

