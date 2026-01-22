코리안리, 인도 지점 설립…4월부터 현지 영업 개시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

코리안리재보험이 인도 구자라트주 국제금융경제특구인 GIFT City(Gujarat International Finance Tec-City)에 인도 지점을 설립하고 지난 20일 현지에서 개점식을 개최했다고 22일 밝혔다.

이날 개점식에는 유동완 인도 주뭄바이 대한민국 총영사를 비롯해 인도 현지 금융당국 관계자와 보험업계 주요 인사 등 150여명이 참석해 코리안리 인도 지점의 출범을 함께 축하했다.

코리안리 신입사원(왼쪽부터), 한지한 코리안리 인도지점장, 원종규 코리안리 사장, 샤일렌드라 사프라 에이온 인도 재보험솔루션 부문 최고경영자(CEO), 님피아 바트라 가이카펜터 인도 CEO, 유동완 주뭄바이 총영사가 지난 20일 인도 뭄바이 JW 메리어트호텔에서 열린 ‘코리안리 인도 지점 개점식’에서 기념촬영을 하고 있다. 코리안리

개점식에서 원종규 코리안리 사장은 "인도는 높은 성장 잠재력을 지닌 핵심 시장"이라며 "코리안리는 인도 보험시장과 함께 성장하는 신뢰받는 파트너로서 해외수재 확대와 글로벌 경쟁력 강화를 지속할 것"이라고 말했다.

인도 보험시장은 현재 세계 10위권 규모로 평가된다. 빠른 경제 성장과 금융산업 전반의 확대 흐름 속에서 중장기적으로 높은 성장세가 기대되는 대표적인 신흥 보험시장으로 주목받고 있다.

코리안리는 인도 시장의 성장 가능성에 선제적으로 대응하고 보다 효과적인 현지 영업 기반을 구축하기 위해 인도 지점 설립을 추진해왔다. 지난해 11월6일 인도 국제금융서비스센터당국(IFSCA)으로부터 재보험 지점 영업 인가를 받은 코리안리는 올해 4월부터 본격적인 영업을 개시할 예정이다.

코리안리 인도 지점이 위치한 구자라트주의 기프트시티는 인도 정부가 지정한 국제금융특구다. 해외 금융기관 유치를 위해 규제 완화와 세제 인센티브 등 다양한 제도적 지원을 제공하며 글로벌 금융 허브로 육성되고 있는 지역이다.





이번 인도 지점 설립으로 코리안리는 현지법인 4개, 지점 5개, 주재사무소 3개 등 총 12개의 해외 영업거점을 확보하게 됐다. 이를 기반으로 글로벌 재보험 시장에서의 입지를 더욱 강화해 나갈 계획이다.





최동현 기자 nell@asiae.co.kr

