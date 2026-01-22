"로또 1등 20억은 적다"…국민이 원하는 적정 금액 '52억'

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

적정 당첨금 기대치 1년새 두배 올라

당첨금 인상 요구 속 제도 개선 논의도

현재 약 20억원 수준인 로또복권 1등 당첨금에 대해 국민 절반 가까이는 만족한다고 답했지만 '부족하다'는 인식도 적지 않은 것으로 나타났다. 불만족 응답자들이 생각하는 '적정 금액'은 평균 52억원으로 수도권 집값 상승이 당첨금 기대치를 끌어올렸다는 분석이다.

새해 첫날 시민들이 로또 구매를 위해 줄을 서고 있는 모습. 연합뉴스

22일 정부에 따르면 한국조세재정연구원이 지난해 만 19∼64세 남녀 5000명을 대상으로 온라인 설문조사를 실시한 결과 현재 약 20억원 수준인 로또복권 1등 당첨금에 대해 '만족한다'고 답한 비율은 45.3%였다. 반면 '불만족' 응답은 32.7%로 집계됐다.

'적정 당첨금' 평균 52억원…1년 새 기대치 급증

당첨금에 불만족하다고 답한 응답자 가운데 91.7%는 "당첨금 수준을 높여야 한다"고 답했다. 이들이 생각하는 적정 1등 당첨금은 평균 52억2000만원으로, 1년 전 조사(28억9000만원)보다 23억3000만원 증가했다.

금액 구간별로는 '30억원 이상'이 65.6%로 가장 많았고 '20억~30억원 미만'이 26.8%, '10억~20억원 미만'이 4.0% 순이었다. 특히 '30억원 이상'을 적정 수준으로 본 비율은 1년 전보다 배 이상 늘었다.

연구원은 이 같은 변화의 배경으로 서울 등 수도권 주택 가격 상승을 지목했다. 실제 로또 1등 당첨금이 약 52억원일 경우 세금을 제외하고 실제 수령액은 약 35억원 수준으로 전용면적 84㎡ 기준 강남·서초·송파 등 강남권 아파트 가격과 비슷한 수준이라는 설명이다.

확률 조정 vs 가격 인상…당첨금 인상 방식 엇갈려

로또복권 1등 당첨금을 높이는 방식에 대해서는 1등 당첨 확률을 낮추자는 의견(50.3%)과 복권 가격을 인상하자는 의견(49.7%)이 비슷한 수준으로 나타났다.

최근 1년 내 로또복권 구매 경험이 있는 응답자 가운데서는 당첨금이 상향되더라도 기존 구매액을 유지하겠다는 비율이 60.3%로 가장 많았고 구매액을 늘리겠다는 응답은 27.1%였다. 반면 로또 구매 경험이 없는 응답자 중에서는 30.2%가 당첨금이 오를 경우 구매 의향이 있다고 답했다.

보고서는 "로또복권 당첨금에 대한 전반적인 만족도는 비교적 높은 편이어서 제도 개선이 시급하다고 보기는 어렵다"면서도 "당첨금 상향 요구 역시 고려할 필요가 있다"고 평가했다. 이어 "당첨금 인상은 기존 구매층의 구매 유지·증가와 함께 비구매층의 신규 유입을 유도해 복권 시장 활성화에 긍정적인 영향을 줄 수 있다"고 덧붙였다.





한국조세재정연구원은 이 같은 내용을 담은 '복권 수요자의 인식 및 행태 변화에 따른 복권 발행·판매 제도 개선 방안 연구' 보고서를 지난해 기획재정부에 제출했다.





박은서 인턴기자 rloseo8@asiae.co.kr

