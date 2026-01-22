르노코리아, 부산공장서 플래그십 크로스오버 '필랑트' 생산

독창적인 '크로스오버'…4332만원부터

르노코리아는 21일 부산공장에서 글로벌 플래그십 크로스오버 '르노 필랑트' 양산을 시작하고 1호차 생산 기념 행사를 개최했다고 22일 밝혔다. 김기석 르노코리아 제조본부장과 박종규 노조위원장이 참석해 노사 화합을 위한 프로그램도 진행했다.

21일 르노코리아 부산공장에서 개최한 르노 필랑트 1호차 생산 기념 행사에서 임직원들이 기념 사진을 촬영하고 있다. 르노코리아

르노가 글로벌 플래그십 모델로 새롭게 선보인 필랑트는 세단과 SUV의 특성을 담은 '크로스오버' 스타일로, 전면 '일루미네이티드 시그니처 로장주 로고'와 '그릴 라이팅'을 비롯한 디자인 디테일을 통해 날렵하고 역동적인 차체를 표현했다. 실내에 적용한 헤드레스트 일체형 '퍼스트 클래스 라운지 시트'는 동급 최고 수준의 편안함을 제공한다.

하이브리드 이테크(E-Tech) 파워트레인은 시스템 최고 출력 250마력을 발휘한다. 전 트림에 '액티브 노이즈 캔슬레이션' 기능을 기본 적용해 주행 정숙성을 확보했으며, 조수석까지 이어진 '오픈알(openR) 파노라마 스크린'은 인공지능(AI) 기반 첨단 커넥티비티 서비스를 제공한다.

르노 필랑트 구매 가격은 개별소비세 인하 및 친환경차 세제 혜택 적용 기준, 4331만9000원부터 4971만9000원이다. 런칭 에디션으로 1955대 한정 판매하는 '에스프리 알핀 1955'는 5218만9000원에 선택할 수 있다.





21일 르노코리아 부산공장에서 개최한 르노 필랑트 1호차 생산 기념 행사에서 김기석 제조본부장이 기념사를 하고 있다. 르노코리아

현재 전국 르노코리아 판매점에서 필랑트의 계약을 진행하고 있으며, 고객 인도는 오는 3월부터 순차적으로 진행한다.





오현길 기자 ohk0414@asiae.co.kr

