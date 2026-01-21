히포티앤씨, 美 현지법인 설립…"DTx 기술력으로 글로벌 시장 공략"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'블루케어' 혁신의료기기 지정…북미 진출 교두보 마련

디지털치료제(DTx) 전문기업 히포티앤씨가 미국 현지법인을 설립하고 글로벌 시장 공략을 본격화한다.

히포티앤씨는 최근 미국 메릴랜드주에 'HippoT&C USA, LLC' 설립을 완료하고 본격적인 운영에 들어갔다고 21일 밝혔다.

이 회사는 주력 제품이자 국내 최초의 우울증 디지털치료제인 '블루케어(BlueKare)'가 지난 16일 식품의약품안전처의 혁신의료기기로 지정되고, 신의료기술 평가 유예 신청을 통해 상급병원 처방을 준비하는 등 성공적인 기술 검증과 임상 성과를 달성하고 있다. 그 여세를 몰아 세계 최대 의료 시장인 미국에서 'K-디지털치료제'의 위상을 높이겠다는 계획이다.

미국법인은 향후 ▲미주개발은행(IDB)과 연계한 엘살바도르 교육청 정신건강 서비스 시범사업 ▲주의력결핍 과잉행동장애(ADHD) 디지털치료제 '어텐케어(AttnKare)'의 미 식품의약국(FDA) 510(k) 인허가 추진 ▲미국 내 저소득층 아동 대상 인지능력 평가 및 실사용 근거(RWE) 확보 ▲현지 투자 유치 등 핵심 역할을 수행하게 된다.

정태명 히포티앤씨 대표는 "국내에서 다져진 탄탄한 기술적 근거들이 해외 규제기관 승인 및 시범사업 진행에 강력한 동력이 될 것으로 기대한다"며 "국내에서의 성공 모델을 발판 삼아 글로벌 시장에서도 실질적인 성과를 창출하고, 인류의 정신건강 증진이라는 미션을 세계로 확장해 나가겠다"고 말했다.





2020년 성균관대학교 교원 창업으로 시작된 히포티앤씨는 'CES 2022' 혁신상 및 '2025 대한민국 인공지능 혁신대상' AI헬스케어 부문 대상을 수상하며 기술력을 인정받았다. 현재 블루케어의 상용화 준비와 가상현실(VR) 기반 인지능력 평가 솔루션 '카그모테스트'의 공공기관 보급 등을 전개하고 있다.





조인경 기자 ikjo@asiae.co.kr

