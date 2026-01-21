청도군, 2026년 농어민수당 신청·접수

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

청도군(군수 김하수)은 2026년 농어민수당 신청 접수를 오는 2월 1일부터 3월 13일까지 실시한다고 밝혔다.

신청 방법은 주소지 읍·면사무소 방문 접수와 경상북도 앱 '모이소'를 통한 온라인 접수 두 가지 방식으로 진행된다.

다만 온라인 신청이 불가한 경우에는 방문 신청을 해야 한다.

신청 대상자는 2024년 12월 31일까지 농어업경영체 등록을 완료하고, 같은 날까지 경북도 내에 주민등록을 두고 계속해서 영농을 하며 거주하고 있는 농업인이다.

청도군은 상반기 중 농어민수당 전용 카드에 60만 원을 일괄 지급해 농가의 경영 안정에 실질적인 도움을 줄 계획이다.





김하수 청도군수는 "고령화와 기후변화로 어려움을 겪고 있는 농가에 농어민수당이 작은 보탬이 되어 생활 안정에 도움이 되길 바란다"며 "아울러 지역 경제에도 새로운 활력이 되기를 기대하며앞으로도 농업인들의 안정적인 소득 보장을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.





