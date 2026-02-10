"선지 앞으로 먹지 말아야지"…사망 현장서 SNS 올린 경찰관

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

당사자 "현장 경찰, 고생한다는 취지"

경기 광명서, 감찰 진행…엄중 조치

한 경찰관이 자신의 SNS에 올린 현장 사진. 온라인커뮤니티 캡처

사망 사건 현장 처리를 위해 출동한 경찰관이 고인을 조롱하는 듯한 게시물을 올린 사실이 드러나 충격을 주고 있다.

9일 경기남부경찰청은 경기 광명경찰서 관할 지구대 소속 A 경위에 대해 감찰을 벌이고 있다고 밝혔다.

A 경위는 지난 6일 광명에서 발생한 한 변사 사건 현장에 출동해 촬영한 현장 사진을 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 "이게 뭔지 맞춰(맞혀)보실 분?" 등의 문구와 함께 게시한 것으로 전해졌다.

심지어 혈흔으로 추정되는 사진과 함께 "선지를 앞으로 먹지 말아야지"라며 고인을 모욕하는 듯한 글을 올리기도 했다. 해당 게시물은 당일 삭제됐으나, 이미 캡처본 등을 통해 퍼진 상태였다.





경찰은 A 경위에 대해 직위해제 등을 검토하고 있다. 광명서 관계자는 "A 경위는 현장 경찰관들이 고생한다는 취지로 게시물을 올렸다고 진술하고 있다"며 "현재 감찰에 착수한 상태며, 결과에 따라 엄중히 조치하겠다"고 말했다.





