본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ]

최서윤기자

입력2026.02.10 11:33

수정2026.02.10 11:38

시계아이콘02분 17초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

1인 가구 800만 '역대 최대'인데
非아파트 공급 4년 새 72% 급감
전국 비아파트 착공 물량
2021년 11.1만서 작년 3.1만
전세사기 이후 비아파트 기피
빌라·오피스텔 값 역대 최고치
한국 1인가구 비중 36%
2030 청년·60대 이상 분포
소득 대비 높은 월세 악순환

'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ] 서울 다세대·연립주택(빌라) 밀집 골목 모습. 집품
AD

다가구주택이나 빌라·오피스텔 등 비(非)아파트 착공 물량이 4년 새 70% 이상 줄어든 것으로 나타났다. 고령화, 비혼 등의 영향으로 1인 가구는 해마다 늘고 있는데, 이들이 살 만한 주택 공급은 오히려 쪼그라든 것이다. 정부의 주택정책이 아파트 공급에 집중되면서 1인 가구의 주거비 부담이 갈수록 커질 것이란 지적이 나온다. 청년 밀집 지역인 관악구 신림동에선 지난 5일 전용 22.65㎡(약 7평) 빌라가 월세 163만원(보증금 1000만원)에 거래되기도 했다.


10일 국토교통부 주택통계를 보면 전국 비아파트 착공 물량은 2021년 11만986가구에서 다음해 8만4382가구로 2만5000가구 이상 감소했다. 2023년엔 착공 물량이 4만2576가구로 전년의 반토막 수준에 불과했다. 2024년과 지난해엔 각각 3만3807가구와 3만1215가구로 또다시 줄었다. 4년간 매해 연평균 30% 가까이 줄어든 셈이다. 감소 폭이 가장 컸던 건 2023년은 전세 사기 사태와 부동산 프로젝트파이낸싱(PF) 경색이 겹친 시기다.


'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ]

중소 건설사 관계자는 "전세 사기 이후 비아파트를 기피하는 분위기가 확산한 데다 PF 자금 조달이 까다로워지면서 소규모 주택사업이 먼저 무너졌다"며 "착공 감소는 당분간 이어질 수밖에 없다"고 말했다. 같은 기간 아파트 착공은 2023년 19만9612가구까지 떨어졌다가 2024년 26만9626가구로 반등했다.


오피스텔도 공급 절벽이다. 부동산R114에 따르면 올해 전국 오피스텔 입주 예정 물량은 1만1909실로, 2010년(7482실) 이후 16년 만에 가장 낮은 수준이다. 2019년 11만실이 쏟아지던 것과 비교하면 10분의 1에 불과하다. 오피스텔은 분양에서 입주까지 2~3년이 걸리는데, 2023년 분양이 전년의 4분의 1(6605실)로 급감한 충격이 지금 현실화하고 있다.


빌라·오피스텔 가격 줄줄이 역대 최고치

1인 가구의 거주 형태에서 다가구, 오피스텔 비중은 크다. 집주인 한 명이 월세를 받는 3층 이하 원룸 건물인 다가구주택(단독주택 포함) 거주가 42.7%로 가장 많고, 흔히 '빌라'로 불리는 4층 이하 연립·다세대주택(11.8%), 업무·주거 겸용 오피스텔(8.2%)이 뒤를 잇는다. 국민 전체 내 집 마련 비중이 57% 정도인 데 반해 1인 가구는 30% 수준에 그친다.


1인 가구의 주거 부담은 공급에서만 체감되는 건 아니다. 공급이 줄면서 가격 오름세도 확연해졌다. KB부동산 통계를 보면 서울 빌라 매매 가격지수는 지난달 기준 103.58로 10개월 연속 올랐다. 전세도 두 달 연속 상승세다.


월세 상승은 더 가파르다. 한국부동산원에 따르면 수도권 빌라 월세가격지수는 지난해 12월 101.51로 2015년 6월 통계 작성 이래 최고치를 경신했다. 지난해 10·15 대책 이후 상승이 가팔라져, 10월엔 0.23포인트를 기록한 데 이어 11월과 12월엔 0.25포인트, 0.28포인트로 매달 역대 최대 상승 폭을 기록했다. 같은 기간 서울 빌라 평균 월세는 64만2290원이지만, 전용면적과 지역을 가리지 않은 평균이어서 실제 체감은 이보다 훨씬 높다. 서울 오피스텔 평균 월세는 지난해 4분기 기준 93만원으로, 전 분기 대비 상승 폭(0.76%)은 통계 집계 이래 가장 높다. 오피스텔 매매가격 역시 전국 평균은 하락(-0.30%)했지만 서울은 상승(0.30%)했다.


비아파트 의존도 높은 1인 가구, 전국 800만

비아파트 공급은 1인 가구 증가세를 역행하고 있다. 1인 가구는 2024년 기준 804만5000가구에 달한다. 우리나라 전체 가구의 36% 수준이다. 연령대별로 보면 20대 이하가 17.8%로 가장 많고 60대(17.6%), 30대(17.4%) 순으로 청년과 고령층이 대부분을 차지한다.


장경석 국회입법조사처 경제산업조사실 입법조사관은 "1인 가구는 소득 부족으로 아파트 시장 진입이 어려워 비아파트에 의존하는 구조"라며 "소득 대비 높은 월세 부담으로 저축이 힘들어져 주거 상향 이동이 제한되는 악순환이 반복되고 있다"고 진단했다.


'나혼자 산다' 800만 최고 찍었는데 72% 급감…"아파트 말곤 새 집이 없어요"[부동산AtoZ]


고시원 내몰리는 청년

민간 시장에서 밀려난 청년은 시세 절반에 거주할 수 있는 공공주택에 몰리고 있다. 지난해 청년 대상 한국토지주택공사(LH) 매입임대주택은 평균 청약 경쟁률 52대 1을 기록했다. 서울 용산구에선 청년 매입임대 5가구를 공급했는데 3171명이 몰리며 600대 1을 넘겼다.


공공임대에 들어가지 못한 청년이 가는 곳은 고시원이다. 국회입법조사처에 따르면 1인 가구 가운데 최저주거기준 미달·중위소득 50% 이하·소득 대비 임대료 30% 초과에 해당하는 '복합위기 가구'는 11만6882가구다. 이 가운데 절반(48%)이 20대이며 이들의 73%가 고시원에 산다. 1인 가구 최저주거기준이 14㎡(약 4평) 수준인데 이 기준조차 못 채우는 공간에서 살아가는 20대는 13만9000가구에 달한다. 그런데도 정부의 주거 지원을 한 건이라도 받은 이는 3분의 1에 불과하다.


지금 뜨는 뉴스

AD

전문가들은 획일적인 아파트 공급 위주 대책에서 벗어나 1인 가구 현실에 맞게 대책을 마련해야 한다고 지적한다. 장경석 조사관은 "1인 가구를 결혼 전 임시 형태가 아닌 생애 전반의 보편적 가구로 인식하는 전환이 필요하다"며 "공공분양·공공임대에서 1인 가구 배정 물량을 늘리고 건축·주차장 규제를 완화해 민간 소형주택 공급 여건부터 개선해야 한다"고 제언했다. 이어 "고시원에 사는 청년에게는 주거급여 문턱을 낮추고, 돌봄이 필요한 고령층에게는 공공실버주택을 확대하는 등 생애주기별 맞춤 대책을 병행해야 한다"고 했다.




최서윤 기자 sychoi@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
비대면진료의 미래
  • 26.02.0307:05
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]
    전문가 4인이 말하는 '의료 생태계의 대전환'[비대면진료의 미래⑥]

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:04
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?
    벼랑 끝에 선 '닥터나우 방지법'…플랫폼 규제 해법은?

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:03
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면
    탈모·여드름 치료제만 급증…'처방전 자판기' 막으려면

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:02
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도
    "집에서 진료받고 약 배송은 불가?"…'반쪽짜리' 제도

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

  • 26.02.0307:01
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수
    "환자 편의 높이되 더 안전하게"…하위법령 논의 착수

    편집자주병원 진료를 위해 대기실에 긴 줄을 서는 대신 스마트폰 화면 속 의사를 만나는 시대. 비대면진료가 코로나19 팬데믹, 의정 갈등 시기 한시적 허용과 시범사업 등을 거쳐 올 연말 본 시행을 앞두고 있다. 격오지와 취약계층의 의료 공백을 메우는 편리함과 함께 약 배송 금지에 따른 이용 한계, 의약품 오남용 우려 등이 공존하고 있고, 의료계와 플랫폼업계, 환자단체 사이의 시각차 또한 여전히 팽팽하다. 의료산업의 패

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2306:55
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫
    "한류 지금 르네상스…각국 인허가 뒷받침 필요"⑫

    지난해 11월 말 주베트남한국문화원 주최로 베트남 하노이 OEG 스타디움에서 열린 '2025 한국게임주간'. 우리나라와 베트남의 게임산업과 문화를 교류하기 위해 3년째 진행하는 이 행사에는 5000여명이 몰려 성황을 이뤘다. 사흘간 열린 행사 중에는 양국에서 높은 인기를 얻고 있는 리그 오브 레전드(LoL), 배틀그라운드 모바일, 크로스파이어 등 e스포츠 대회 세 종목의 예선과 결선도 있었다. 이 자리에 한국 e스포츠팀 DRX 소

  • 26.01.2214:58
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네
    베트남 '하노이 핫플' 韓 쇼핑몰 그대로 옮겨놨네

    ⑩ #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와

  • 26.01.2209:09
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩
    "어라, 여기가 한국인 줄"…떡볶이 무한리필에 뷰티숍까지 '하노이 핫플' ⑩

    #베트남 수도 하노이에서 가장 큰 호수인 '서호(West Lake)'를 마주한 롯데몰 웨스트레이크 하노이. 출입문 앞 광장의 분수는 싸이의 '강남스타일', 빅뱅의 '하루하루' 등 K팝 리듬에 맞춰 조명과 물줄기가 시시각각 변했다. 한껏 멋을 낸 20대 여성들과 어린아이를 동반한 부모들은 분수대와 쇼핑몰을 배경으로 연신 휴대전화 카메라 셔터를 눌렀다. 내부는 화이트톤 인테리어부터 떡볶이 무한리필 뷔페 '두끼'와 중식당 '연경',

  • 26.01.2207:11
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨
    맥날은 체면 구겼는데…"치킨 염지까지 맞춰" 까다로운 베트남서 '훨훨' 롯데리아 ⑨

    베트남 하노이에서 가장 큰 호수인 서호(West Lake)를 바라볼 수 있는 롯데리아 락롱콴점. 4만6000동(약 2500원)짜리 치킨볼 라이스를 주문하자 10조각 남짓한 팝콘 치킨에 안남미로 지은 밥 한덩이와 달걀 프라이, 토마토와 양배추샐러드 등이 한 접시에 담겨 나왔다. 겉면에 윤이 나는 소스를 바른 팝콘 치킨을 한 입 베어 물자 강렬한 단맛이 입안에 퍼졌다. 이우주 베트남 롯데리아 운영팀장은 "퀵서비스 레스토랑(QSR)에서 버

  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.02.0511:23
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"
    박원석 "전한길, 이석기보다 훨씬 더 위험"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD■ 출연 : 박원석 전 국회의원(2월4일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 오늘은 박원석 전 의원과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 박원석 : 네, 안녕하십니까. 소종섭 : 오늘 장

  • 26.02.0314:25
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"
    장성철 "한동훈의 알파와 오메가는 배지"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(2월 2일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까. 장성철 공론센터 소장과 함께 여러 가지 이슈들 짚어보도록 하겠습니다. 이재명 대통령 SNS 정치, 지난주 토요일부터 오늘 오전까지 9개를 올렸습니다.

  • 26.01.2907:47
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'
    정청래 비판한 김민석, 치열한 두 사람의 '장군멍군'

    김민석 국무총리와 정청래 더불어민주당 대표가 '장군멍군'을 하고 있다. 보이지 않는 힘겨루기가 한창이다. 올 8월 전당대회를 향한 움직임이다. '8월 전대'는 누가 당 대표가 되느냐를 넘어 여권의 권력 지형을 가르는 의미가 있다. 정 대표가 연임에 성공한다면 그의 정치적 힘은 지금보다 더 커진다. 여권 내 위상이 올라가는 것도 당연하다. 2028년 국회의원 선거의 공천권을 쥐기 때문이다. 김민석 국무총리가 대표가 된다면

  • 26.01.2811:24
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"
    이언주 "합당은 선거에 악재, 정 대표 행동 용서받기 어려워"

    여당인 더불어민주당 내 긴장감이 높아가는 흐름이다. '명청대전'이라는 말이 나오더니 최근에는 최고위원회에서 직접 언쟁을 주고받았다. 일부 최고위원들이 회의에 불참하는 일도 벌어졌다. 8월 전당대회를 앞둔 세력 격돌이 서서히 본격화하는 모양새다. 이언주 더불어민주당 수석최고위원은 그 한가운데 있다. 최근 이 수석최고위원과 두 차례 인터뷰했다. 지난 21일 '소종섭의 시사쇼'에 출연해 1시간 인터뷰했고, 27일엔 전화

  • 26.01.2611:31
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"
    윤희석 "오세훈 프레임 바꿔야", 서용주 "정원오 재료 좋아"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 서용주 맥정치사회연구소장, 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 22일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 서용주 맥 정치사회연구소장님과 윤희석 전 국민의힘 대변인, 두 분 모시고 최근 여

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기