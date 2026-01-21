본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

국민 60% 이상 "신규 원전 계획대로 추진해야"…정부, 신규원전 추진방안 곧 발표[종합]

강희종에너지 스페셜리스트

입력2026.01.21 14:46

시계아이콘02분 29초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

기후부 대국민 여론조사 결과 공개
90%는 "원자력발전소 필요하다" 응답
11차 전기본 '신규 대형원전 2기' 추진할 듯

국민 60% 이상 "신규 원전 계획대로 추진해야"…정부, 신규원전 추진방안 곧 발표[종합]
AD

우리 국민의 90%가 원자력 발전소가 필요하다는 여론조사 결과가 나왔다. 신규 원전 건설에 대해서도 70%의 국민이 계획대로 추진해야 한다고 응답했다. 이에 따라 정부는 제 11차 전력수급기본계획에서 정한 신규 원전 2기 건설을 계획대로 진행할 것으로 전망된다.


기후에너지환경부는 지난주 실시한 제 11차 전력수급기본계획상 신규 원전 계획에 대한 대국민 여론조사 결과를 21일 발표했다.


이번 조사는 한국갤럽과 리얼미터 2개 기관을 통해 진행했다. 한국갤럽은 전화 조사로 1519명, 리얼미터는 ARS(자동응답시스템) 조사로 1505명을 대상으로 실시했다. 또한, 조사의 대표성을 확보하기 위해 성별, 연령별, 지역별 인구 비례에 따른 비례배분법을 적용하여 표본을 추출했다.


갤럽의 조사 결과, 향후 확대가 필요한 발전원은 재생에너지 48.9%, 원자력 38.0%, 액화천연가스(LNG) 5.6% 순으로 나타났다. 원자력 발전 필요성에 대해서는 '필요하다'는 의견이 89.5%, '필요하지 않다'는 의견이 7.1%로 나타났다.


원자력 발전 안전성에 대해서는 '안전하다'는 의견이 60.1%, '위험하다'는 의견이 34.2%로 나타났다. 제11차 전기본에 반영된 신규원전 계획의 추진 여부의 경우 '추진되어야 한다'는 답변이 69.6%, '중단되어야 한다'는 답변이 22.5%로 나타났다.


리얼미터의 조사 결과, 향후 확대가 필요한 발전원은 재생에너지 43.1%, 원자력 41.9%, 액화천연가스(LNG) 6.7% 순으로 나타났다.


원자력 발전 필요성에 대해서는 '필요하다'는 의견이 82.0%, '필요하지 않다'는 의견이 14.4%로 나타났다. 원자력 발전 안전성에 대해서는 '안전하다'는 의견이 60.5%, '위험하다'는 의견이 34.0%로 나타났다.


제11차 전기본에 반영된 신규원전 계획의 추진 여부의 경우, '추진되어야 한다'는 답변이 61.9%, '중단되어야 한다'는 답변이 30.8%로 나타났다.


두 기관의 여론조사를 종합하면 재생에너지를 확대해야 한다는 여론 못지않게 국민들은 원전 확대 필요성에 대해서도 공감하는 것으로 분석된다. 향후 확대가 가장 필요한 발전원에 대한 질문에 재생에너지가 1위(한국갤럽 48.9%, 리얼미터 43.1%)였으나 원자력(한국갤럽 38.0%, 리얼미터 41.9%)을 선택한 이들도 많았다.


신규 원전 추진에 대해서도 중단해야 한다는 의견은 한국갤럽 22.5%, 리얼미터 30.8%로 추진되어야 한다(한국갤럽 69.6%, 리얼미터 61.9%)의 절반에 미치지 않았다. 원자력의 안전성에 대해서는 두 조사 모두 60%가 '안전하다'고 응답했다.


기수부는 이번 여론조사 결과와 앞서 두 차례에 걸쳐 실시된 정책 토론회의 결과를 종합해 신규 원전 추진 방안 등을 조만간 발표할 계획이다. 이번 여론조사에서 신규 원전 건설에 대해 찬성 의견이 압도적으로 높게 나타난 만큼 정부는 11차 전기본에서 정한 대로 신규 원전 2기 건설을 계획대로 추진할 것으로 보인다.


앞서 정부는 지난해 12월 30일과 지난 7일 두 차례에 걸쳐 '바람직한 에너지 믹스'를 주제로 정책 토론회를 개최했다. 첫 번째 토론회에서 옥기열 전력거래소 에너지시스템 본부장은 "온실가스를 급격히 줄이기 위해서는 재생에너지를 주력 전원화하는 한편 무탄소 전원인 원전을 활용해야 한다"며 "재생에너지의 간헐성 및 변동성에 대응하기 위한 유연성 자원도 확보해야 한다"고 강조했다.


두 번째 토론회에서는 재생에너지의 간헐성, 변동성을 극복하기 위한 방안으로 원전의 탄력 운전 기술에 대한 논의가 중점적으로 이루어졌다.


지난해 2월 정부가 국회 보고 후 확정한 11차 전력수급기본계획에서는 2038년까지 신규 대형 원전 2기(2.8GW)와 SMR 1기(0.7GW)를 추가 건설하기로 결정한 바 있다. 하지만 김성환 기후부 장관 취임 이후 신규 원전 추가 건설에 대해 공론화가 필요하다고 여러 차례 강조하면서 '탈원전 시즌2'가 오는 것 아니냐는 우려가 나왔다. 김 장관은 노원구청장과 국회의원을 거치면서 원전에 반대해온 대표적인 인물이다.


이재명 대통령도 지난해 9월 기자회견에서 "원전을 짓는 데 15년 이상 걸리고 지을 곳도 지으려다 중단한 곳 빼고는 없다"며 "1~2년이면 되는 태양광과 풍력을 대대적으로 건설해야 한다"고 언급해 이 같은 우려는 더욱 커졌다.


그런데 최근 들어 다시 기류 변화가 감지됐다. 김 장관은 두 번째 정책 토론회에서 "마음 같아선 전체 전력을 재생에너지로만 할 수 있으면 좋겠지만 전력을 안정적으로 공급해야 하는 현실을 고려할 때 그렇게 하긴 쉽지 않다"고 말했다. 그는 "한국은 반도체 등 중요한 산업을 많이 갖고 있어 전력을 안정적으로 운영해야 한다"고도 했다.


AI로 전력 수요가 급격히 늘어나는 상황에서 전력을 안정적으로 공급하기 위해서는 재생에너지의 간헐성을 보완해줄 수 있는 원전의 필요성을 언급한 것으로 해석됐다. 김용범 청와대 정책실장도 최근 인터뷰에서 "AI와 반도체 산업에 필요한 전력을 공급하기 위해서는 신규 원전 건설이 불가피하다"고 밝혔다.


정부가 원전 추가 건설을 확정하면 그동안 중단됐던 신규 원전 부지 선정 작업도 속도를 낼 것으로 전망된다. 한국수력원자력은 11차 전기본 확정 직후인 지난해 3월 신규 원전 부지 선정 절차에 착수했으나 새 정부 들어 정책 불확실성이 커지면서 더이상 진행하지 않았다. 원전 업계에 따르면 경북 경주·영덕·울진, 울산 울주 등에서는 주민들이 원전 유치에 대해 긍정적인 것으로 알려졌다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 여론 조사에서 구체적인 조사기관 명칭 및 세부 문항을 사전에 공개하지 않은 것에 대해 기후부는 "미리 공개되는 경우 관심 있는 사람들 중심으로 표본이 몰리는 표본의 왜곡이나, 문항에 대한 제3기관 등의 평가 결과 등을 학습해 왜곡 응답할 가능성 등으로 여론조사 결과에 영향을 미칠 수 있다는 전문기관 등의 의견을 감안했다"고 설명했다.




강희종 에너지 스페셜리스트 mindle@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

14:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기