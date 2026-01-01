본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

태양계는 이렇게 태어났다…제임스 웹이 포착한 '결정의 순간'[과학을읽다]

김종화기자

입력2026.01.22 01:01

시계아이콘01분 09초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

서울대 이정은 교수팀, 별 탄생 과정서 규산염 생성·이동 메커니즘 첫 규명

국내 연구진이 태양계와 행성이 만들어지는 초기 단계의 핵심 과정을 관측으로 밝혀냈다. 별이 태어나는 과정에서 규산염이 결정화되는 순간과 그 물질이 외곽으로 이동하는 메커니즘을 제임스 웹 우주망원경(JWST)으로 세계 최초로 포착한 것이다.


과학기술정보통신부는 이정은 서울대학교 교수 연구팀이 별 형성 과정에서 발생하는 폭발적 질량 유입(accretion burst)이 원시행성계 원반 안쪽을 고온으로 가열해 규산염을 결정화시키고, 이렇게 생성된 물질이 외곽으로 운반될 수 있음을 관측으로 입증했다고 22일 밝혔다. 이번 연구는 과기정통부 기초연구사업(중견연구·기초연구실) 지원으로 수행됐다.

태양계는 이렇게 태어났다…제임스 웹이 포착한 '결정의 순간'[과학을읽다] 제임스 웹 우주망원경으로 관측한 태아별 EC 53의 중적외석 분광 스펙트럼 (J.-E. Lee et al. 2026, Nature). 위 그림은 제임스 웹 우주망원경(JWST) 중적외선 분광기(MIRI)로 관측한 태아별 EC 53의 스펙트럼. 폭발기(빨간색)에는 휴지기(파란색) 대비 밝기가 3배 이상 증가하며, 특히 10μm 부근에서 규산염 흡수 특성이 뚜렷하게 나타난다. 아래 그림은 폭발기와 휴지기의 밝기 비율을 비교한 그래프로, 10μm 영역에서 큰 증가가 확인된다. 이는 폭발 단계 동안 원시행성계 원반 내부에서 규산염 성분이 새롭게 형성됐음을 시사한다. 이정은 서울대학교 물리천문학부 교수 제공
AD

규산염은 지구형 행성과 혜성을 구성하는 핵심 광물이다. 특히 결정질 규산염은 600℃ 이상의 고온 환경에서만 형성되는 것으로 알려져 있다. 그럼에도 극도로 차가운 태양계 외곽에서 기원한 혜성에서 결정질 규산염이 발견되면서, 고온에서 만들어진 물질이 어떻게 외곽까지 이동했는지는 오랜 미해결 문제로 남아 있었다.


연구팀은 국내에서 유일하게 확보한 제임스 웹 우주망원경 관측 시간을 활용해 뱀자리 성운에 위치한 태아별 EC 53을 집중 관측했다. EC 53은 약 18개월 주기로 밝기가 변해 휴지기와 폭발기를 명확히 구분할 수 있는 천체다. 연구진은 JWST의 중적외선 분광기(MIRI)를 이용해 두 시기의 스펙트럼을 비교 관측했다.

태양계는 이렇게 태어났다…제임스 웹이 포착한 '결정의 순간'[과학을읽다] 자기유체역학적 원반풍에 의한 규산염 결정화 및 재분배 모식도(J.-E. Lee et al. 2026, Nature). 폭발 단계 동안 원시행성계 원반에서 일어나는 규산염 결정화와 이동 과정을 도식화한 그림이다. 왼쪽은 폭발기 원반 내부의 온도 분포와 함께 결정질 휘석(연두)과 감람석(초록)의 결정화 영역을 보여주며, 오른쪽은 형성된 결정질 규산염이 혼합돼 이동하는 과정을 나타낸다. 이들 규산염은 자기유체역학적 원반풍(MHD disk wind)에 의해 원반 표면에서 들어 올려져 외곽 영역까지 운반될 수 있으며, 원반 내부의 수직 혼합으로 수년 내 중간면에서 결정질 규산염 비율이 증가함을 시사한다. 이정은 서울대학교 물리천문학부 교수 제공

그 결과 폭발기에서만 결정질 규산염의 특징적인 적외선 신호가 뚜렷하게 검출됐다. 분석 결과 이는 결정질 감람석과 휘석 성분으로, 태아별에 가까운 뜨거운 원반 안쪽에서 새롭게 형성된 물질임이 확인됐다. 이는 규산염 결정화가 별 탄생 초기의 폭발적 진화 단계에서 실제로 일어남을 보여주는 직접적인 관측 증거다.


연구진은 또 원반 안쪽에서 형성된 결정질 규산염이 원반풍(disk wind)을 통해 차가운 원반 외곽으로 운반될 수 있음을 함께 밝혀냈다. 이는 혜성 속 결정질 규산염의 기원과 이동을 하나의 물리적 시나리오로 설명할 수 있음을 의미한다.

태양계는 이렇게 태어났다…제임스 웹이 포착한 '결정의 순간'[과학을읽다] 연구진 사진. 서울대학교 제공

이번 연구 성과는 국제학술지 Nature에 "강착 폭발이 행성 형성 원반에서 규산염을 결정화시킨다(Accretion bursts crystallize silicates in a planet-forming disk)"라는 제목으로 21일(현지시간) 게재됐다.


연구를 이끈 이정은 교수는 "오랜 기간 축적해 온 이론적 예측이 제임스 웹 우주망원경 관측으로 검증된 사례"라며 "후속 관측을 통해 규산염 결정화와 물질 이동 과정이 다른 별에서도 보편적으로 나타나는지 확인해 나갈 계획"이라고 말했다.


지금 뜨는 뉴스

AD

이번 성과는 태양계뿐 아니라 다른 항성 주위의 행성계 형성 과정 이해에도 중요한 기준점을 제시하며, 제임스 웹 우주망원경을 활용한 시계열 관측 연구의 새로운 이정표로 평가된다.




김종화 기자 justin@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2115:53
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려
    '뷔 얼굴' 하나로 국적이 바뀌었다…한국어만 들어가면 불티나게 팔려

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2107:05
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦
    "韓국적 갖고싶다" 뜨거운 인기…日돈키호테 점령한 K뷰티⑦

    지난달 일본 최대 뷰티 편집숍 '앳코스메 도쿄(@come TOKYO)'는 일본 뷰티 브랜드 '윤스(Yunth)' 팝업스토어 입장을 기다리는 대기줄로 북적였다. 일본 MZ세대(밀레니얼+Z세대)와 관광객이 자주 찾는 쇼핑의 거리 '하라주쿠'에 위치한 매장은 K팝 아이돌인 방탄소년단(BTS) 뷔의 대형 사진이 방문객들의 눈길을 사로잡았다. 윤스는 지난해 10월29일 뷔를 앰버서더로 발탁했다. 이 때문에 일부 방문객들은 윤스를 K뷰티 브랜드로 오

  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제 뉴스 채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.2116:08
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]
    ③장충단공원 이준 열사 동상과 오세훈 시장의 특별한 관계[시사쇼]

    편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오 성동구청장) ②장미경(박홍근 의원) ③송현옥(오세훈 서울시장) 오세훈 서울시장은 올해 6·3 지방선거에서 5선에 도전

  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

이시각 랭킹 뉴스

00:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기