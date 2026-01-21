샌드박스네트워크, 단독 대표 체제 전환…'제2의 도약' 위한 거버넌스 완성

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

샌드박스네트워크(이하 샌드박스)가 단독 대표이사 체제로 전환하며 경영 구조를 최적화한다. 2024년부터 추진해 온 기업 내실화 작업을 성공적으로 마무리하고, 다음 단계인 '성장 가속화'를 위한 전략적 로드맵에 따른 결정이다.

샌드박스는 21일 이사회를 통해 차병곤 공동대표를 단독 대표이사로 선임했다고 밝혔다. 이번 체제 전환은 경영상의 변화가 아닌, 기업 성장 주기에 맞춘 선진 거버넌스로의 예정된 진화다. 2024년 재무 전문가인 차병곤 공동대표를 영입해 단행한 구조 개편이 안정 궤도에 진입함에 따라, 이제는 '집중과 속도'를 통해 실행력을 극대화하겠다는 취지다.

단독 사령탑을 맡은 차병곤 대표는 재무 안정화, 운영 구조 개선, 사업 포트폴리오 정비 등 그간의 내실 경영 성과를 바탕으로 사업 운영 전반을 책임진다. 재무 전문가로서 다져온 견고한 기초 위에 일원화된 의사결정 체계를 더해, 디지털 IP 비즈니스의 수익성을 강화하고 전사적 실행 속도를 한층 끌어올릴 계획이다.

창업자인 이필성 공동대표는 이사회 의장 및 최고성장책임자(CGO)로서 역할을 전환한다. 이 CGO는 글로벌 파트너십 확장과 중장기 전략 수립 등 기업의 외연 확대와 미래 가치 제고를 위한 활동에 전념한다. 나희선(도티) 최고크리에이터책임자(CCO) 또한 크리에이터 생태계 혁신과 파트너십 강화에 집중하며 경영진과의 시너지를 극대화한다.

특히 이번 개편은 향후 중장기적 도약을 염두에 둔 선진 거버넌스 체계의 완성이라는 점에서도 의미가 크다. 독립적인 이사회가 전략적 방향을 제시하고, 단독 대표가 일관된 리더십으로 사업을 이끄는 구조를 확립함으로써 책임 경영의 투명성과 전문성을 동시에 확보하겠다는 전략이다. 샌드박스 측은 "기업 성장에 발맞춘 거버넌스의 진화"라며 "이를 통해 시장의 신뢰를 공고히 하고 모멘텀을 강화할 것"이라고 설명했다.

차병곤 대표이사는 "지난 2년이 내실을 기하며 성장의 기반을 다진 시간이었다면, 이제는 준비된 동력을 바탕으로 실행의 속도를 높여야 할 때"라며 "기민한 비즈니스 추진력을 통해 샌드박스를 지속 가능한 성장을 입증하는 디지털 크리에이터 IP 기업으로 이끌겠다"고 밝혔다.

이필성 CGO는 "이번 변화는 전문 경영과 전략적 성장의 시너지를 통해 샌드박스가 한 단계 더 높은 차원으로 도약하는 전환점이 될 것"이라며 "이사회 의장이자 CGO로서 샌드박스의 지속 가능한 미래를 그려나가는 데 전력을 다하겠다"고 덧붙였다.





창립 11주년을 맞이한 샌드박스는 이번 체제 전환을 발판 삼아 의사결정 구조를 최적화하고, 새로운 10년을 향한 성장 모멘텀을 가속화할 전망이다.





