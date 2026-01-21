대전시, 디자인부터 시공까지 참여하는 '시민참여형 마을정원'조성 추진

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

2월까지 15개소 사업 대상지와 참가팀 확정



시민정원사·전문 정원작가 멘토로 지원, 초기 계획단계부터 합류

대전광역시청 전경(사진=모석봉 기자)

대전시가 주민이 정원 디자인부터 시공까지 전 과정에 참여하는 '2026년 시민참여형 마을 정원 조성'사업을 추진한다.

시는 이번 사업을 통해 도심 속 방치된 유휴공간을 시민들이 직접 아름다운 정원을 만들고, 전문가의 멘토링을 통해 도심 내 경관을 개선하게 된다.

'시민이 가꾸는 일상, 정원 속의 마을'이라는 표어 아래 추진되는 이번 사업은 2026년 주민참여예산으로 선정된 시민 주도형 사업이다.

대전시는 오는 2월까지 총 15개소의 사업 대상지와 참가팀을 확정하고, 개소당 약 1000만 원의 사업비를 지원한다. 이후 오는 6월께 시민이 함께 만든 30~40㎡ 소규모 마을 정원이 소개될 예정이다.

특히 이번 사업은 그동안 대전시에서 배출한 시민 정원사와 전문 정원작가를 멘토로 지원한다. 이들은 초기 계획단계부터 디자인 구상, 수종 및 소재 선정, 시공 실무, 관리 방법 등 전 과정을 주민들과 함께 수행하며 완성도 높은 정원을 구현함과 동시에 시민들이 직접 만드는 정원 문화를 확산시킬 계획이다.

이번 사업을 통해 조성된 마을 정원은 시민들이 일상에서 정원을 가꾸며 소소한 행복을 나누는 공간이자, 방치된 유휴지를 활기 넘치는 쉼터로 되살리는 지속 가능한 도시 재생의 모델이 될 것으로 기대된다.





박영철 대전시 녹지농생명국장은 "회색 도심 속에서 주민들의 손길을 통해 가꾸고 쓸 수 있다는 가능성을 경험한 정원으로 거듭날 수 있도록 대전 시민 여러분의 많은 관심과 참여가 필요하다"고 말했다.





충청취재본부 모석봉 기자 mosb@asiae.co.kr

