NH투자증권, 30억 고액자산가 6000명 돌파

NH투자증권은 30억원 이상 고액자산가 고객이 6000명을 돌파했다고 21일 밝혔다.

지난 14일 기준 30억원 이상 고액자산가 수는 6323명으로 2024년 말 대비 51% 증가한 수치로 빠른 속도로 자산관리(WM) 시장의 강자로 자리매김하고 있다.

NH투자증권 WM사업부는 30억원 이상 고액자산가를 대상으로 한 차별화된 VIP 멤버십 서비스와 초고액자산가 가문 관리 플랫폼인 '패밀리오피스 서비스'를 통해 자산관리 경쟁력을 강화해왔다. 그 결과 WM사업부 총자산은 전년 대비 약 20조원이 증가했으며 증가율로는 업계 최고 수준을 기록했다.

특히 자산관리 전문가 그룹으로 구성한 초부유층 가문 관리 플랫폼인 패밀리오피스 서비스의 성장이 두드러진다. 기업금융(IB)사업부와 연계해 개인자산과 법인자산을 통합 관리하는 모델이 초고액자산가들로부터 높은 호응을 얻고 있다. 패밀리오피스 서비스는 현재 229가문으로 2024년말 대비 61% 증가했으며 신규 가입한 고객 가운데 약 35%는 타사에서 자산을 이전하거나 신규로 유입된 고객이다. 현재 패밀리오피스 가입 기준은 300억원 수준이다.

WM사업부는 앞으로도 패밀리오피스 서비스 전담 조직을 강화하고 단순한 자산관리 수준을 넘어 ▲상속·증여 세무컨설팅 ▲가업 승계 ▲부동산컨설팅 ▲재단 및 가족법인 설립 지원 등 가문의 생애주기 전반을 아우르는 '토탈 솔루션'을 제공한다는 계획이다.





배광수 WM사업부 대표는 "이번 성과는 고객의 가치를 최우선으로 생각하는 진정성 있는 완성형 자산관리서비스를 지속해 온 결과"라며 "올해도 고액자산가 대상 VIP서비스와 패밀리오피스 서비스를 더욱 고도화해 국내를 넘어 아시아 최고 수준의 자산관리 명가로 도약하겠다"고 밝혔다.





