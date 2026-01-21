박수현 "李대통령, 정청래에 '반명이냐' 질문…5%는 진심 있었던 거 같아"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

만찬서 어색한 분위기 풀려 농담

언론 프레임과 당내 사정 지적

"바로잡혀야 한다"가 핵심 메시지

박수현 더불어민주당 수석대변인은 21일 정청래 민주당 대표에게 '혹시 반명이십니까'라고 말을 건넨 것과 관련해 "5% 정도는 진심이 있었던 것 같다"고 언급했다. 어색한 분위기를 깨기 위해서 던진 농담 성격이 크지만, 약간은 진심도 섞여 있었다는 것이다.

박 수석대변인은 이날 SBS 라디오 인터뷰에서 이 대통령과 민주당 지도부 사이의 만찬 자리에서 나눴던 대화 내용을 언급하면서 이같이 밝혔다. 그는 "한 95%는 대통령께서 처음 지도부에 선출된 분들도 있어 서먹하고, 긴장될 수 있는 분위기를 좀 편하게 풀어주시려고 하는 배려의 농담으로 본다"면서도 "브리핑하기 위해 들여다보니 진심도 있었던 것 같다"고 했다.

연합뉴스

AD

박 수석대변인은 "(당시) 이 대통령은 '언론에 보면 반명, 명청대결 뭐 이런 말들이 자주 등장하던데 혹시 이 자리에 계신 분들 반명이냐, 반명일 리 없지 않냐' 이런 말을 한 뒤 농담을 더해 '혹시 모르겠다. 당이니까 당대표를 중심으로 친청, 반청은 있을지 모르지만' 이렇게 말해서 (좌중이) 폭소를 터뜨렸다"면서 "이어 '그런데 이런 건 좀 바로잡혀야 하지 않겠냐' 이리 말했다"고 전했다. 해석과 관련해 그는 "95%는 배려의 농담이지만 5%는 언론의 의도적 프레임, 언론이 그렇게 쓸 수밖에 없는 당 내부의 사정을 말했다고 생각한다"며 "그래서 '이런 건 바로잡혀야 하지 않냐' 이것이 핵심 중 핵심이라고 본다"고 강조했다.





AD

이외에도 박 수석대변인은 정 대표가 추진 중인 1인 1표 당헌 개정과 관련해 "차기 당권을 둘러싼 당권투쟁, 이견으로 보는 것은 말이 안 된다"며 "더 좋은 제도를 만들어내기 위한 과정"이라고 설명했다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>