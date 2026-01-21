유한양행, 연말 바자회·경매 수익금 5000만원 기부

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

“2019년부터 누적 기부금 1억8000만원 조성”

유한양행은 지난해 12월 진행한 연말 바자회와 경매를 통해 약 5000만 원의 수익금을 조성해 장애인 자립 지원을 위해 기부할 예정이라고 21일 밝혔다.

유한양행 본사 바자회 현장사진. 유한양행

유한양행은 자원 재사용을 통한 환경 보호와 장애인 자립 지원을 목적으로 2019년부터 연말 바자회와 경매를 이어오고 있다. 이번 행사에는 임직원의 적극적인 참여로 역대 최대 수익금을 기록했다.

연말 바자회는 12월 23일부터 24일까지 본사와 연구소, 공장에서 진행됐다. 발달장애인 자립을 지원하는 밀알복지재단 굿윌스토어와 협력해 운영됐다. 유한락스, 해피홈, 와이즈바이옴 등 주요 제품과 임직원 기부 물품이 판매됐다.

지난달 30일부터 31일까지는 점심시간을 활용한 온라인 생중계 경매가 열렸다. 일평균 약 200명의 임직원이 참여했다. 주류와 스포츠 용품, 광고 모델 기증품 등이 출품됐다. 특히 손흥민 선수의 친필 사인 유니폼이 낙찰되며 큰 호응을 얻었다.

유한양행은 2019년 이후 연말 바자회와 경매를 통해 총 1억8000만원의 기부금을 조성했다. 장애인 자립과 사회적 약자를 위한 지원사업에 활용하고 있다.





유한양행 관계자는 "임직원이 함께 나눔과 자원 순환의 가치를 실천할 수 있어 뜻깊다"며 "앞으로도 지속적인 사회공헌 활동을 이어가겠다"고 말했다.





박정연 기자 jy@asiae.co.kr

