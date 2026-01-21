쿠첸, 오브제 감성 극대화한 '123 밥솥' 신규 컬러 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

'올 화이트' 감성 더해…5개 컬러 라인업 구축

국내 최고 2.2기압·123도 기술력 그대로

쿠첸이 123 밥솥 신규 컬러 '글로시 퓨어 화이트'를 출시한다고 21일 밝혔다.

123 밥솥 글로시 퓨어 화이트는 주방을 예술 공간으로 바꾸는 '갤러리 오브제' 콘셉트를 극대화한 제품이다. 기존 글로시 화이트와 달리, 제품 전체를 감싸는 순백의 '올 화이트' 컬러를 적용해 마치 빚어놓은 도자기 작품 같은 우아함을 자아낸다. 광택감이 돋보이는 표면은 뉴트럴 톤 인테리어와 완벽하게 조화를 이룬다.

쿠첸 ‘123 밥솥’ 글로시 퓨어 화이트. 쿠첸

AD

이로써 123 밥솥은 기존에 출시된 글로시 아이보리, 글로시 화이트, 매트 아이보리, 다크 실버 4종에 이번 신규 컬러가 더해져 총 5가지의 다채로운 컬러 라인업을 갖추게 됐다. 제품을 유광과 무광 버전으로 다양한 컬러를 소화할 수 있게 하여 소비자들의 주방 분위기에 맞춰 더욱 폭넓은 선택을 할 수 있게 했다.

123 밥솥은 국내 최고 2.2기압 초고압 기술을 적용해 취사 온도를 123도까지 높였다. 강력한 압력과 온도는 잡곡의 속까지 완벽하게 익혀주어, 불림 과정 없이도 부드럽고 찰진 밥맛을 구현한다. 혼합잡곡 쾌속 메뉴(콩 미포함) 기준 약 19분, 백미쾌속 기준 약 10분 만에 취향에 맞는 밥맛을 완성할 수 있다. 내솥은 위생적이고 내구성이 강한 최고급 'STS 316Ti' 소재와 'STS 304' 소재 두 가지 버전으로 출시돼 선택의 폭을 넓혔다. 용량 또한 6인용과 10인용 중 선택할 수 있다.





AD

쿠첸 관계자는 "앞으로도 고객의 세분된 취향과 라이프스타일을 지속해서 연구하며 차별화된 기술과 디자인으로 완성도 높은 제품을 선보일 것"이라고 말했다.





이성민 기자 minute@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>