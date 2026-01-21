매년 100만명 찾는 성동구 이 시설은 뭐지?

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

만족도 94%…세계 디자인상까지

서울 성동구(구청장 정원오)의 한 시설에 겨울철마다 100만명 이상의 발길이 이어지고 있다.

이 시설의 겨울철(1~2월, 12월) 이용자는 2022년 47만명에서 2023년 68만명으로 늘어난 데 이어 2024년 104만명을 기록하며 처음으로 '100만명 시대'를 열었다. 지난해에는 110만명이 찾았다. 도입 초기와 비교하면 2배 이상 증가한 수치다.

‘성동형 스마트쉼터’가 겨울철 이용자 100만명을 꾸준히 돌파하며 필수 한파 저감 시설로 자리매김하고 있다. 성동구 제공.

AD

주민 만족도도 높았다. 구가 지난해 이용자 약 600명을 대상으로 실시한 설문조사에서 응답자의 약 94%가 "운영에 만족한다"고 답했다.

한파를 피해 따뜻하게 쉴 수 있는 이곳은 바로 '성동형 스마트쉼터'다. 현재 총 56곳이 운영 중이며, 출근길과 등하굣길 등 주민들의 일상 동선과 밀접한 지역에 설치됐다.

단순한 쉼터가 아니다. 지능형 난방 시스템, 버스정보 안내 시스템, 공기정화 시스템, 사물인터넷(IoT) 관제시스템 등 첨단 기능을 갖춰 쾌적하고 안전한 환경을 제공한다.

디자인 측면에서도 통유리를 적용해 개방감을 높이고, 목재 소재를 사용해 심리적으로 편안한 느낌을 더했다. 지난해에는 세계적 권위의 디자인상 중 하나인 'A' 디자인 어워드'에서 최고 등급인 플래티넘을 수상했다.





AD

정원오 성동구청장은 "성동형 스마트쉼터는 단순히 몸을 녹이는 공간을 넘어, 한파로부터 주민들을 보호하는 '따뜻한 안전망'이 되어 일상 속 필수시설로 자리 잡고 있다"며 "겨울철 매서운 한파에도 주민 모두가 안전한 일상을 누릴 수 있도록 세심하게 살피고, 삶에 긍정적인 변화를 만들어줄 스마트 행정 서비스를 지속적으로 제공하도록 힘쓸 것"이라고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>