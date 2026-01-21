"李 대통령 좀 느슨해졌던 것 아닌가"…유시민, 이혜훈·검찰 개혁안 반대

유시민, 박주민 유튜브 대담서 李 대통령 언급
"다른 일들에 몰두하다 보니 좀 느슨해진 듯"
"의사 결정 방식, 지금까지 해온 것과 달라"
이혜훈 기획예산처 장관 후보자에 대한 국회 인사청문회가 난항을 겪고 있는 가운데, 유시민 전 노무현재단 이사장이 "(이 대통령이) 너무 다른 일들에 몰두하다 보니까 좀 느슨해졌던 것이 아닌가"라고 말했다. 유 전 이사장은 20일 박주민 더불어민주당 의원의 유튜브 채널에 공개된 대담 영상에서 이같이 말했다.
유 전 이사장은 "이 대통령은 잘하고 계신 것 같고 민주당은 원래 그런 모습이 있는 게 또 나오고 있다. 원래 민주당을 지지하려면 손이 많이 간다"고 운을 뗐다. 그는 "원래 이재명이라는 정치인은 '내가 저 사람을 위해 뭘 해줘야겠는데?'라는 마음이 들게 하는 사람이 아니고, '저 사람 덕을 내가 좀 볼 수 있을지도 몰라' 이렇게 해서 지지하게 만드는 면이 있다"며 "그런 장점이 지금 대통령 취임하고 반년이 지나는 동안 그런 기대를 더 크게 만들고 있다"고 말했다.
다만 "이혜훈 씨 지명이나 검찰 개혁안 입법 예고한 거는 대통령이 정치적인 판단 면에서 너무 다른 일들에 몰두하다 보니까 내 생각에는 좀 느슨해졌던 것이 아닌가 그런 생각이 든다"고 우회적으로 반대 의사를 밝혔다.
유 전 이사장은 "이혜훈 씨 건이나 검찰개혁 입법 예고 과정(에서) 어떻게 의사 결정이 왜 그렇게 이뤄졌는지 밖에선 다 알 수 없는데"라면서도 "그 의사 결정 방식이 지금까지 대통령이 해왔던 거 하곤 좀 다른 방식이었단 건 분명하다"고 지적했다. 그러면서 "그럼 점검해볼 때"라고 강조했다.
최근 공천헌금 수수 의혹 등으로 민주당에서 탈당한 김병기, 강선우 무소속 의원에 대해서도 언급했다. 그는 "과거부터 있었던 그 어두운 면이 드러나는 것"이라며 "예전에는 그런 게 만연했다면 지금은 일부 좀 있는 걸로 본다"고 말했다. 이어 "없는 게 나오는 게 아니고 원래 있는 게 예전엔 다 감춰졌지만, 지금은 노출되는 것"이라며 "계속 이런 일을 만들어내는 제도적 허점이 있는지를 찾아보고 시스템에 문제가 있으면 고쳐나가면 된다"고 했다.
그러면서도 "민주당은 그렇게 큰 문제는 없는 것 같다"며 "고쳐야 할 점이 여전히 많이 남아있긴 하는데 그것이 당 전체의 문화라든가 이렇게까지 보이지 않는다"고 덧붙였다.
한편 이 후보자에 대한 인사청문회 경과보고서 채택 시한을 하루 앞둔 20일 국회 재정경제기획위원회 소속 여야 의원들은 이 후보자 측의 자료 제출 문제를 두고 이견을 좁히지 못한 것으로 전해졌다.
이 후보자에 대한 인사청문회가 불발할 가능성이 커진 가운데, 이 대통령이 청문보고서 재송부를 요청할지 주목된다. 채널A 보도에 따르면 이 대통령은 19일 저녁 민주당 지도부와의 만찬 자리에서 이 후보자 인사청문회가 파행되는 데 대해 "어렵게 모시고 왔는데 인사청문회까지는 필요하지 않겠느냐"고 말한 것으로 알려졌다.
