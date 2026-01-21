팝마트 코리아, IP '작은별' 밸런타인 플라워 클래스 참가자 모집

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

오는 25일까지 공식 인스타그램 통해 신청 가능

팝마트 코리아는 밸런타인데이를 맞아 대표 IP '작은별(TWINKLE TWINKLE)'을 활용한 체험형 프로그램 'LOVE IS A BLIND BOX: 밸런타인 플라워 클래스' 참가자를 모집한다고 21일 밝혔다.

이번 플라워 클래스는 오는 31일부터 2월 1일까지 이틀간 홍대 플래그십 스토어 3층에서 진행된다. 오는 23일 출시 예정인 신제품 '작은별' 키링과 피규어를 활용해 밸런타인데이에 어울리는 플라워 박스를 직접 제작해보는 참여형 프로그램이다.

팝마트 밸런타인 플라워 클래스 이미지. 팝마트 코리아

AD

팝마트 코리아는 '작은별' IP를 알리는 동시에 고객들이 밸런타인데이에 어울리는 선물을 직접 만들며 특별한 경험과 감정을 공유할 수 있는 시간을 마련하고자 이번 행사를 기획했다.

참여를 원하는 고객들은 오는 25일까지 팝마트 코리아 공식 인스타그램 계정 프로필에 있는 신청 양식 내 참여하고 싶은 사연을 기재해 제출해야 한다. 여기에 팝마트 코리아 계정을 팔로우하고 행사 게시물에 '좋아요'를 누르면 신청이 완료된다. 당첨자 발표는 오는 27일 개별 안내될 예정이다. 클래스는 이틀간 총 7회에 걸쳐 2인 1조로 진행되며 참가 신청을 한 고객 중 28팀(56명)을 선발할 예정이다.





AD

팝마트 코리아 관계자는 "밸런타인 시즌에 맞춰 출시한 팝마트 주요 IP를 클래스에 접목해 단순한 선물을 만드는 것을 넘어 소중한 사람과 함께 특별한 추억을 남길 수 있는 자리인 만큼, 많은 고객의 참여를 기대한다"고 했다.





최호경 기자 hocance@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>