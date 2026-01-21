본문 바로가기
LG CNS, 370억대 신약 개발 플랫폼 R&D 참여…"게임체인저 될 것"

김보경기자

입력2026.01.21 10:11

K-AI 신약개발 용역기관 참여…보안 유지
종근당에 에이전틱 AI 자동화…실무 혁신

LG씨엔에스가 금융, 제조, 공공, 방산 분야를 넘어 제약·바이오 분야에서도 인공지능 전환(AX) 사업에 팔을 뻗고 있다. 최근 정부가 추진하는 신약개발 관련 사업 계약을 체결하고, 종근당의 제품 품질평가 자동화 시스템 구축을 완료했다.

LG CNS, 370억대 신약 개발 플랫폼 R&D 참여…"게임체인저 될 것" 김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장 부사장(오른쪽에서 4번째), 장민용 화학/전지사업부장 상무(오른쪽에서 3번째)가 종근당 관계자들과 함께 기념사진을 촬영하고 있다. LG CNS 제공
LG CNS는 보건복지부가 추진하는 'K-AI 신약개발 전임상·임상 모델개발사업(R&D)'에 용역기관으로 참여한다고 21일 밝혔다. 4년 3개월간 정부지원금 약 371억원이 투입되는 국가 연구과제다.


이번 사업에서 LG CNS는 'AI 기반의 신약개발 임상시험 설계·지원 플랫폼' 개발을 주도한다. 사업에 참여한 타 기관들이 개발하는 다양한 신약개발 AI 모델을 에이전틱 AI 기반으로 연계해 시너지를 높이는 통합 관리체계도 함께 구현한다.


특히 의료기관, 임상연구소 등 여러 기관이 데이터를 외부로 공유하지 않고도 보안을 유지한 채 안전하게 AI 모델을 공동 학습할 수 있도록 '연합학습' 기술을 적용한다. 이를 통해 보안이 생명인 의료 데이터를 안전하게 활용하면서 단절돼 있던 전임상과 임상 단계를 연결해 신약개발 속도와 성공률을 높일 계획이다.


업계에 따르면 신약개발은 평균 10~15년의 시간과 막대한 비용이 소요되고 임상시험 단계 실패율은 90%에 달한다. 기관 간 단절된 임상시험 구조와 제한적인 데이터 활용 등이 신약개발 분야의 구조적 한계로 지적돼 왔다.


LG CNS가 보유한 단백질 구조 분석·설계 등 제약·바이오 산업에 특화된 전문 역량과 최신 AI 기술을 결합한 바이오 AI 플랫폼을 활용해 신약 개발 성공률을 높일 계획이다.


아울러 LG CNS는 제약현장의 실무 혁신도 이끌어냈다. 최근 종근당의 연간 품질평가 보고서(APQR) 작성 업무를 에이전틱 AI로 자동화하는 데 성공했다.


LG CNS의 기업용 에이전틱 AI 플랫폼 '에이전틱웍스'를 활용해 약 30개의 AI 에이전트가 데이터 수집, 분석, 검증, 보고서 작성까지 자율적으로 협업하는 멀티 에이전트 아키텍처를 구현했다.


클릭 몇 번만으로 품질경영시스템(QMS), 실험실정보관리시스템(LIMS) 등의 핵심 시스템에서 모든 데이터를 수집, 분석, 검증해 보고서 작성까지 한 번에 완성해준다.


국내 제약·바이오 기업들은 국내 여러 규정에 근거해 매년 정기적으로 품질평가를 실시하고 그 결과를 APQR로 기록하고 있다. 기존에는 제품 1건당 보고서 작성에 많은 시간이 소요됐으나, LG CNS가 구축한 '에이전틱 AI 기반 APQR 자동화 서비스' 도입 이후 문서 생성 시간이 90% 이상 단축됐다. 종근당은 단축된 시간을 최종 검증에 집중해 보고서 품질을 극대화할 수 있다.


김태훈 LG CNS AI클라우드사업부장 부사장은 "정부와 제약사로부터 LG CNS의 제약·바이오 AX 역량을 인정받아 실질적인 성과를 내고 있다"며 "에이전틱 AI 기술을 선도해 국내 제약·바이오 산업의 경쟁력을 높이고, 차별적인 고객가치를 제공하는 게임체인저가 될 것"이라고 말했다.




김보경 기자 bkly477@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

