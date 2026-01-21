부산교통공사, 철도기관 감사기구 협의체 회의 개최

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

주요 감사 현안 공유… 철도 안전·청렴 강화 협업 모색

부산교통공사(사장 이병진)는 지난 20일 부산진구에 위치한 본사에서 '철도기관 감사기구 협의체' 회의를 개최했다.

이 회의는 철도 안전과 직결되는 주요 감사 현안을 공유하고, 철도 운영기관 간 협업 체계를 강화하기 위해 마련됐다.

철도기관 감사기구 협의체 회의. 부산교통공사 제공

'철도기관 감사기구 협의체'는 부산교통공사를 비롯해 서울교통공사, 인천교통공사, 한국철도공사, 주식회사 에스알(SR) 등 5개 철도 운영기관이 참여하는 협의 기구다. 2022년 처음 구성된 이후 현재까지 총 7차례 회의를 열며 기관 간 감사 정보 공유와 협력 체계를 꾸준히 강화해 왔다.

이날 회의에는 각 기관 상임감사와 감사인 등 30여명이 참석해 최근 감사 동향과 우수사례, 청렴·윤리 정책 추진 현황을 공유했다. 또 내부통제 강화 방안과 기관 간 협업 과제 발굴을 주제로 심도 있는 논의를 진행했다.

특히 참석자들은 철도 안전과 연계된 주요 감사 이슈를 중심으로 감사업무의 실효성을 높이기 위한 공동 대응 필요성에 공감대를 형성하고, 실질적인 협력 방안을 모색했다.

김척수 부산교통공사 상임감사는 "이번 회의는 기관 간 지속적인 소통과 협력을 통해 감사 역량을 한 단계 끌어올리는 의미 있는 자리"라며 "앞으로도 협의체 활동을 통해 철도 운영 공공기관 전반의 청렴도와 신뢰도를 높여가겠다"고 말했다.





이병진 부산교통공사 사장은 "감사는 공공기관의 책임성과 투명성을 지탱하는 핵심 기능"이라며 "철도 운영기관 간 협력을 바탕으로 안전하고 신뢰받는 교통 서비스를 제공하고, 공공기관으로서의 사회적 책임을 충실히 이행하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

