거창군, 음식물 감량기 설치 지원 … 생활 환경 개선 박차

고가 감량기 구매 부담 덜고

지속가능 생활환경 조성

경남 거창군은 '2026년 가정용 음식물류 폐기물 감량기 설치 지원사업'을 추진한다고 21일 밝혔다.

이 사업은 고가의 감량기 구매에 따른 주민의 부담을 덜고 음식물류 폐기물 미수거 지역의 생활 편의성을 개선하기 위하여 마련되었다. 2024년도부터 추진한 사업은 첫해에 107세대를 보급하며 큰 호응을 얻었으며, 올해는 총 100대를 보급할 예정이다.

거창군청 전경.

지원 대상은 공고일 기준으로 거창군에 주민등록이 되어있는 주민 중 음식물류 폐기물 미수거 지역, 세대원 수 등을 고려한 우선순위를 부여해 결정된다. 구매 금액의 50% 이내에서 최대 20만원까지 지원받을 수 있으며 1가구당 1대만 신청할 수 있다.

참여를 희망하면 오는 2월 27일까지 관련 서류를 지참해 거창군 환경과 자원순환 담당을 방문해서 신청하면 된다.





군 관계자는 "이 사업은 음식물쓰레기 감량에 실질적인 효과가 있어 주민 만족도가 높은 사업이다"라며 "앞으로도 많은 군민이 참여할 수 있는 음식물류 폐기물 감량화 사업 추진을 위해 노력하겠다"라고 밝혔다.





