"어디 가면 볼 수 있어요?"…430만명 본 '가장 위험한 설악산 유리다리' 영상, 알고 보니

"설악산 유리다리 어디에 있나" 문의 잇따라

설악산국립공원 측 "명백한 가짜 영상"

최근 유튜브 등을 통해 이른바 '설악산 유리 다리' 영상이 확산하자, 설악산국립공원사무소가 거짓 영상에 대한 주의를 당부하고 나섰다.

20일 설악산국립공원사무소에 따르면 최근 "설악산에 유리 다리가 생겼냐", "어디로 가면 볼 수 있느냐"는 등의 문의 전화가 잇따르고 있다.

가짜 뉴스 주의를 요구하는 설악산국립공원. 설악산국립공원사무소 제공

해당 영상은 지난해 말부터 온라인상에 퍼진 일부 영상들과 관련 있는 것으로 보인다. 문제의 영상들은 '한국에서 가장 위험한 다리', '세계에서 가장 위험한 설악산 다리' 등의 제목으로 올라와 있으며, 산과 산을 잇는 도로와 유리 다리를 건너는 탐방객들의 모습이 담겨 있다. 조회 수는 각각 174만회, 263만회에 이르지만, 실제로는 설악산과 무관하다. 영상 댓글에는 '가짜'라는 지적이 다수를 이루고 있지만, 이를 사실로 오인해 문의하는 사례도 계속되고 있다.

설악산국립공원 측은 해당 영상 속 내용은 사실과 전혀 다르며, 현수교나 전망대 등 이른바 '유리 다리' 형태의 시설은 설악산국립공원 내에 존재하지 않는다고 밝혔다. 설악산국립공원 관계자는 "문의 전화가 빗발쳐 업무가 마비될 정도"라며 "명백한 가짜 뉴스로, 허위 정보에 속아 헛걸음하지 않도록 정확한 내용은 공식 채널을 통해 확인해 달라"고 말했다.

설악산국립공원은 앞으로도 허위·과장된 정보 확산에 적극적으로 대응하고, 탐방객들에게는 자연 보호와 안전 수칙 준수를 지속해서 안내할 방침이다.





한편 최근 자연경관을 활용한 관광 콘텐츠에 대한 관심이 높아지면서, 설악산뿐 아니라 실제와 다른 영상이나 사진이 'OOO 명소'로 소개되는 등 잘못된 정보가 확산하는 사례가 늘고 있는 것으로 알려졌다.





허미담 기자 damdam@asiae.co.kr

