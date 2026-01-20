본문 바로가기
"해변 폐쇄합니다"…호주 시드니 일대 해변에 '상어 주의보'

허미담기자

입력2026.01.20 20:05

사흘간 4차례 상어 공격

호주 시드니 인근 해변에서 사흘간 상어가 네차례 사람을 공격해 2명이 중태에 빠졌다. 해변은 전면 폐쇄됐다.


20일(현지시간) 호주 공영 ABC 방송에 따르면 이날 오전 9시께 호주 남동부 뉴사우스웨일스(NSW)주 시드니에서 북쪽으로 약 300㎞ 떨어진 포인트 플로머 해안에서 파도타기를 하던 39세 남성이 상어의 공격으로 상처를 입었다. 현지 해상구조 대원은 "서핑보드가 (상어 공격) 충격의 대부분을 흡수한 것 같다"며 "그는 스스로 해안까지 헤엄쳐 나와 그곳에서 지역 주민들의 도움을 받았다"고 말했다.


앞서 지난 18일 오후 시드니 항구의 한 해변에서는 12살 소년이 수영 중 상어에게 물려 두 다리를 잃고 중태에 빠지는 사고가 발생했다. 당시 함께 있던 친구들이 그를 해안으로 끌어내 목숨을 구한 것으로 전해졌다.


"해변 폐쇄합니다"…호주 시드니 일대 해변에 '상어 주의보' 20일(현지시간) 호주 뉴사우스웨일스주 시드니 맨리의 노스 스타인 해변에서 상어가 목격돼 해변을 임시 폐쇄한다는 안내 표지판이 설치돼 있다. AP통신 AP연합뉴스
또 전날 정오 무렵 시드니 북부 디와이 해변에서는 11살 소년이 서핑 중 상어의 공격을 받았다. 다행히 이 소년은 다치지 않았지만, 상어가 서핑보드 일부를 물어뜯었다. 같은 날 저녁 시드니 북부 맨리 해변에선 20대 남성이 파도타기를 하다가 상어에게 다리를 물려 위독한 상태에 빠졌다. 상어에 의한 인명피해가 잇따르자 당국은 결국 시드니 북부 일대의 30여개 해변을 모두 폐쇄했다.


전문가들은 최근 내린 폭우로 강물과 빗물이 시드니 항구와 인근 해변에 유입되면서 바닷물과 민물이 섞인 기수(汽水)를 선호하는 황소상어가 이 일대에 몰려든 것으로 추정하고 있다. 큘럼 브라운 호주 맥쿼리대 교수는 AFP 통신에 "상어, 특히 황소상어는 강에서 떠내려오는 물고기와 죽은 동물을 먹기 위해 민물이 유입되는 곳으로 몰려든다"면서 "최근 엄청난 양의 비가 내린 것을 고려하면 상어를 만날 위험이 높다. 물이 맑아질 때까지 물에 들어가지 말라"고 당부했다.


NSW 서핑 구조대의 스티븐 피어스 대표도 "수질이 매우 좋지 않아 황소상어 활동에 매우 적합한 환경"이라며 "수영을 생각하고 있다면 지역 수영장을 이용하는 것이 좋다. 현재로서는 해변이 안전하지 않다고 권고하고 있다"고 말했다.


한편 지난 10년간 호주에서는 매년 평균 20명이 상어 공격으로 부상을 입고, 2.8명이 사망한 것으로 알려졌다.




허미담 기자 damdam@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

