신안 '섬 겨울꽃 축제' 성료

애기동백 4천만 송이…4만 명 발길

1004섬 분재정원내 설경에 활짝 핀 애기동백. 신안군 제공

전남 신안군은 지난해 12월 19일부터 지난 18일까지 압해읍 1004섬 분재정원에서 열린 '섬 겨울꽃 축제'가 4만 명 이상의 관람객을 기록하며 마무리됐다.

군에 따르면 축제 기간 동안 분재정원 일원에는 약 2만 그루의 애기동백나무에서 피어난 4천만 송이의 붉은 애기동백꽃이 3㎞에 이르는 숲길을 따라 만개해 한겨울 장관을 연출했다.

서울과 수도권을 비롯한 전국 각지에서 방문객들이 몰렸으며, 겨울 바다와 어우러진 붉은 꽃길이 이색적인 볼거리를 제공했다는 평가다.

행사 기간 전망대와 천사날개 포토존 등 주요 촬영 명소에는 관람객의 발길이 이어졌고, 소원지 쓰기와 애기동백 엽서 만들기, 동백 그림 그리기 등 체험 프로그램에는 가족 단위 방문객들의 참여가 많았다.

분재정원 내 저녁노을미술관에서는 전문 작가들이 참여한 동백 테마 전시가 함께 열려 문화 체험 요소도 더했다.

군 관계자는 "겨울철 비수기에도 많은 관람객이 찾아 지역 관광 활성화에 기여했다"며 "축제는 종료됐지만 애기동백 개화는 당분간 이어질 것으로 보고 있다"고 말했다.





한편 1004섬 분재정원은 다도해 바다를 조망할 수 있는 관광 명소로, 미술관과 박물관, 분재원, 수목원, 산림욕장 등을 갖추고 있다. 고가 분재 전시 등을 통해 연간 20만 명 이상이 찾는 신안 대표 관광지로 자리 잡고 있다.





