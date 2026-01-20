"쌍둥이 형제와 결혼한 쌍둥이 자매"…中 이색 결혼식 화제

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

삼촌들도 쌍둥이…기네스북 도전 중

중매인 통해 처음 만나

쌍둥이 형제와 그들의 쌍둥이 아내들의 결혼식. 더우인 캡처

중국에서 쌍둥이 형제가 쌍둥이 자매와 결혼하는 매우 이례적인 결혼식이 열렸다. 그뿐만 아니라 양쪽 집안 모두 쌍둥이 삼촌이 있어 총 네 쌍의 쌍둥이가 결혼사진에 등장해 중국 현지에서 큰 화제를 모았다.

20일 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 중국 매체 지우파이 뉴스는 두 부부도 결혼식 당일에야 자신들의 삼촌들도 쌍둥이라는 사실을 알게 됐다고 전했다. 결혼식 사회자는 이를 "기적"이라고 불렀고, 하객들 역시 놀라움과 기쁨에 휩싸였다.

두 커플 모두 20대이며 중국 중부 안후이성 푸양 출신이다. 두 가족은 서로 가까이 살고 있으며, 양가 부모님들은 20년 전에 만났지만, 당시에는 서로 잘 알지 못했다.

맏언니는 처음에는 자신들이 데이트하기에는 너무 어리다고 생각했지만, 오빠들의 끈질긴 구애를 뿌리칠 수 없었다고 회상했다. 그녀는 시댁 식구들이 자신을 여동생과 자주 헷갈리고, 심지어 부모님조차 쌍둥이 남매를 헷갈린다고 말했다.

하지만 오랜 시간 함께 지내면서 서로의 외모와 성격에 익숙해졌기 때문에, 두 커플은 서로를 혼동하는 경우가 거의 없다고 전했다. 쌍둥이 형제는 서로 다른 지역에 위치한 별도의 집에서 살고 있으며, 두 가족은 "쌍둥이가 네 쌍인 가족"으로 기네스 세계 기록에 도전하고 있는 것으로 알려졌다.





중국 누리꾼들은 "세상에는 정말 기묘한 우연의 일치들이 있다. 좋은 일은 항상 두 번씩 일어난다는 완벽한 예시다", "만약 이 두 부부에게 각각 쌍둥이가 있다면 어떨까. 얼마나 북적거릴지 궁금하다" 등의 반응을 보였다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr

