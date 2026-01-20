민선8기 경기도민 삶 '만족도' 좋아졌다…소득분배 불평등 감소

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

민선 8기 경기도민의 삶에 대한 만족도가 상당히 개선됐다는 결과가 나왔다. 경기도는 이같은 내용의 '2025년 경기도 사회조사' 결과를 20일 공표했다.

경기도는 앞서 지난해 8월20일부터 9월3일까지 도내 3만1740가구 내 15세 이상 5만9942명을 대상으로 복지, 주거와 교통, 문화와 여가, 교육, 소득과 소비, 일자리와 노동 등 6개 부문에 대한 사회조사를 실시했다.

이번 결과는 2021년부터 2025년까지 삶의 만족·행복감, 여가·문화·관광 참여, 생활·안전 인식, 경제 체감 전반에서 완만하지만 일관된 개선 흐름을 보이는 점이 특징이다.

경기도민은 자신의 삶에 대한 만족도를 0점에서 10점으로 나눈 결과 '보통(5점)'이 33.7%로 가장 높았다. 이어 8점(17%), 7점(16.7%) 순이었다. 평균은 6.3점이었다. 2021년 5.8점, 2022년 6.3점, 2023년 6.2점, 2024년 6.4점이었다.

조사 시점 기준 행복도는 6.5점이었다. 2021년 6.0점, 2023년 6.4점에 비해 상승했다.

경기도는 삶의 만족도(평균 5.8→6.3) 및 행복감(평균 6.0→6.5) 동반 상승에 대해 개인의 주관적 지표가 여가·관광 등 외부활동 증가, 주거환경 만족도 개선, 생계유지 어려움 경험 감소 등 생활 전반의 변화와 맞물리며 개선됐을 것으로 보고 있다.

다만 주관적 지표는 경제·건강·가구 상황 등 다양한 요인의 영향을 함께 받으므로 단일 요인으로 단정하기보다 복합적 결과로 보는 것이 타당하다고 경기도는 설명했다.

이밖에 소득분배 '불공평' 인식은 2021년 62.2%에서 2023년 59.1%, 2025년 50.6%로 감소했다.

생계유지 어려움 경험은 46.0%에서 2023년 39.6%, 2025년에 38.2%로 완화됐다.

체감경제는 여전히 어렵지만, 도민이 느끼는 분배·생계 압박의 강도는 상당 부분 개선됐음을 보여준다.

관광 경험 역시 2021년 대비 2023년에 23.4%P 크게 상승 후 2025년 67.4%로, 오히려 2019년(61.6%)보다 활성화된 것으로 조사됐다.





경기도 관계자는 "이번 사회조사 결과는 도민의 일상 속 여가·관광 부분이 실제 행동으로 확대되고, 삶의 만족과 행복감도 일정 수준 탄탄해지고 있음을 보여주고 있다"며 "도민이 체감하는 변화를 지속적으로 모니터링할 수 있도록 경기도 사회조사의 활용도를 지속적으로 강화하겠다. 품질 향상을 위한 적극적인 도민분들의 조사 참여를 바란다"고 말했다.





이영규 기자 fortune@asiae.co.kr

