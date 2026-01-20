본문 바로가기
영천 보현산별빛축제, 8년 연속 경북도 '우수 축제' 선정 쾌거

영남취재본부 최대억기자

입력2026.01.20 13:20

2019년부터 2027년까지 위상 이어가…도비 1억1000만원 확보

영천시(시장 최기문)를 대표하는 과학·관광 융합 축제인 '영천보현산별빛축제'가 경상북도 지정 '우수축제'에 8년 연속 선정되며 대한민국 대표 별빛 축제로서의 저력을 과시했다.


영천시에 따르면 지난 16일 열린 경상북도 축제심의위원회 평가에서 영천보현산별빛축제는 차별화된 콘텐츠 구성과 안정적인 운영 능력을 높이 평가받아 우수축제로 최종 선정됐다.

영천 보현산별빛축제, 8년 연속 경북도 '우수 축제' 선정 쾌거 보현산별빛축제장에서 관광객들이 축제를 즐기고 있다. 영천시 제공
이번 선정으로 영천시는 2027년까지 2년간 총 1억1000만원(연간 5500만원)의 도비 지원금을 확보하게 됐다.


영천보현산별빛축제는 국내 최대 규모의 천문 연구 시설인 보현산천문대와 보현산천문과학관을 중심으로 별 관측·천문 체험·전문가 강연 등 천문·과학 프로그램을 운영하며, 가족단위 관광객과 청소년을 대상으로 한 체험형 축제로 자리 잡고 있다.


매년 별보기 가장 좋은 10월에 보현산천문과학관 일대에서 개최하며, 밤하늘의 별을 주제로 전통과 청정자연이 어우러진 '별의 도시 영천'을 알리는 데 앞장서고 있다.


지난해 '영천의 별빛 아래, 토성의 고리를 찾아'라는 슬로건으로 추진됐던 별빛축제는 현장 방문 인원 3만2000여 명, 온라인 참가자는 36만5000여 명이 별빛축제를 즐겼다.


시 관계자는 "경상북도 우수축제로 선정된 것은 별빛축제를 아껴온 시민과 관광객, 그리고 축제 관계자들의 지속적인 노력 덕분"이라며 "앞으로도 영천만의 천문·과학 콘텐츠를 바탕으로 누구나 즐길 수 있는 축제로 발전시켜 나가겠다"고 전했다.


영천시는 이번 우수축제 선정을 계기로 올해 보현산 별빛축제에서 야간 특화 체험 프로그램을 확대하고, 가족 친화형 콘텐츠와 최신 트렌드를 반영한 프로그램을 강화해 과학문화 중심 축제로서의 완성도를 높여나갈 계획이다.




영남취재본부 최대억 기자 cde@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

