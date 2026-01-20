AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 양주시가 주거환경 개선이 시급한 주거취약계층의 주거수준 향상을 위한 '2026년도 경기도 주택개조사업' 신청을 받고 있다.

양주시, 주거취약계층 대상 ‘경기도 주택개조사업’ 34가구 모집 안내문. 양주시 제공

이번 사업은 ▲어르신안전하우징 ▲햇살하우징 ▲아동가구 클린서비스 등 3개 사업으로, 예비 대상자를 포함해 총 34가구를 모집한다.

'어르신안전하우징' 사업은 만 65세 이상 기초연금 수급자를 대상으로, 고령자의 주거 안전성 강화를 위해 가구당 최대 500만 원 이내에서 지원한다. 주요 지원 항목은 문턱 낮춤, 미끄럼 방지 바닥재 시공, 경사로 및 안전손잡이 설치 등이다.

'햇살하우징' 사업은 중위소득 50% 이하(4인 가구 기준 월 324만원 이하) 저소득 가구를 대상으로 난방비와 전기요금 절감을 위한 에너지 효율 개선을 지원한다. 가구당 최대 500만원 이내에서 창호·문 교체, 벽체 단열 보강, 보일러 교체, LED 조명 교체, 고효율 냉·난방기 설치 등을 지원한다.

복권기금으로 추진되는 '아동가구 클린서비스' 사업은 반지하나 옥탑 등 열악한 주거환경에 거주하는 아동 가구를 대상으로 주거환경과 위생 개선을 지원한다. 소독·방역, 도배·장판 교체, 청소 등 클린서비스와 함께 냉·난방기, 공기청정기, 세탁기, 건조기 등 물품을 지원하며, 가구당 최대 300만원 이내다.

'어르신안전하우징'과 '햇살하우징' 사업은 오는 2월 19일까지, '아동가구 클린서비스'는 3월 6일까지 관할 읍·면·동 행정복지센터를 통해 신청할 수 있다.





사업 관련 자세한 사항은 양주시 도시재생과 주거복지정비팀(양주시 주거복지센터)으로 문의하면 된다.





양주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

