"불확실성에도 美증시 간다…S&P 8500 전망"

이민우기자

입력2026.01.20 11:10

美프랭클린템플턴 산하 액티브 운용사 전망

프랭클린템플턴 산하 액티브 주식운용사 퍼트넘인베스트먼트가 거시경제적 불확실성에도 불구하고 미국 주식시장이 지속적인 성장세를 이어갈 것으로 전망했다. 강력한 기업 실적 성장과 인공지능(AI)을 통한 실질적인 생산성 향상이 결합할 경우 S&P500 지수가 향후 12~18개월 내 8500선에 도달할 수 있다는 분석이다.


20일 퍼트넘은 이같은 내용의 보고서를 발표했다. 1937년 설립된 퍼트넘은 1490억 달러(약 220조2520억원)의 자산을 운용하고 있는 프랭클린템플턴 산하 투자 운용사다.


보고서는 지난해 S&P500 지수가 관세 불확실성에 고점 대비 약 20% 가까이 하락했지만 결국 3년 연속 두 자릿수 수익률을 기록했다고 강조했다. 지난해 하반기 소비심리 악화, 미·중 갈등 지속, AI 거품 우려 등에도 미국 증시에 나타난 긍정적 신호를 주목해야 한다는 분석이다.


우선 각국 중앙은행들이 함께 금리 인하에 나서면서 금융 여건이 완화하고 있다고 봤다. 미국 은행 시스템이 높은 자본비율과 평균 이하의 연체율을 유지하며 건전성을 이어가고 있다는 평가다. 또한 관세 영향을 고려하더라도 최근의 인플레이션 흐름이 비교적 억제된 수준을 유지하고 있다고 분석했다.


AI 기술 잠재력에 대해서도 주목했다. 이미 하이퍼스케일러(초대형 데이터 서비스기업)에 국한해도 현재 약 5000억 달러 규모의 AI 투자가 계획돼 있다는 것이다. 이를 통해 전력 생산 및 송전 인프라 전반에 걸친 투자 사이클이 촉진된다고 설명했다. 향후 AI가 새로운 수혜 기업들을 창출하고 여러 분야로 확산하면서 경제 전반의 생산성을 끌어올릴 가능성이 크다는 분석이다.


퍼트넘은 이 밖에도 ▲코로나19 팬데믹(사회적 대유행) 이후 침체한 상업용 부동산 시장 회복 신호 ▲도널드 트럼프 미국 대통령의 '하나의 크고 아름다운 법안(OBBBA)'과 규제 완화 ▲러시아와 우크라이나 간 평화 협정 가능성 및 전후 재건 사업 기대감 ▲미·중 무역 관계 개선 가능성 등을 꼽았다.


퍼트넘이 S&P500 지수가 향후 12~18개월 이내에 8500선을 넘어설 가능성도 있다고 분석했다. 애플, 마이크로소프트, 알파벳(구글), 아마존, 테슬라, 엔비디아, 메타 등 '매그니피센트 7'을 제외한 S&P500 종목들이 과거 10년 평균 대비 약 15% 높은 수준에서 거래되고 있음에도 불구하고 호실적을 예상했다. 그럼에도 아마존은 역대 최저 밸류에이션을 기록 중이며 엔비디아 역시 10년 평균치를 크게 하회하는 수준에서 거래되고 있어 성장 여력이 있다는 설명이다. 또한 매그니피센트7을 제외한 기업들의 성장 기회도 확대되는 점도 긍정적 신호로 평가했다.


셰프 퍼킨스 퍼트넘 인베스트먼트 최고투자책임자(CIO)는 "S&P500 지수가 8,500선을 넘어서기 위해서는 향후 2년 동안의 두 자릿수 실적 성장, 2027년 지수 주당순이익(EPS) 350달러 돌파, 주가수익비율(PER) 24~25배 등이 요구된다"며 "하지만 이는 충분히 현실적인 시나리오로, 단기 변동성이 예상되나 AI가 변화를 주도하고 금융 환경까지 완화해 투자자들에게 상당한 장기 상승 여력이 제공될 것"이라고 강조했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr
