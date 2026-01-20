연천군, '중소기업 지원사업 설명회' 개최…지역 경제 활력 불어넣는다

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경기 연천군은 지역 중소기업의 성장을 돕기 위해 지난 16일 연천군 종합복지관에서 '2026년 중소기업 지원사업 설명회'를 개최했다고 20일 밝혔다.

연천군이 지역 중소기업의 성장을 돕기 위해 지난 16일 연천군 종합복지관에서 '2026년 중소기업 지원사업 설명회'를 개최하고 있다. 연천군 제공

이번 설명회는 경기지방중소벤처기업청을 비롯한 10개 유관기관이 참여해 중소기업을 위한 다양한 지원 시책을 소개하고 기업의 애로사항을 해소하기 위한 분야별 상담을 진행하는 자리로 마련됐다.

참여 기관은 창업 지원, 자금 지원, 기술 개발, 판로 개척 등 다양한 분야의 지원사업에 대해 설명하고, 연천 관내 기업인 및 예비창업자와 1:1 맞춤형 상담을 통해 실질적인 도움을 제공했다.

특히 연천군은 이번 설명회 현장에서 '중소기업 우수제품 안내 책자'와 한 손에 들 수 있는 크기의 '2026년 중소기업 지원사업 가이드북'을 발간·배포해, 방대하고 복잡한 중소기업 지원 시책을 한눈에 파악할 수 있도록 정리함으로써 기업인의 이해도와 활용 편의성을 높였다.





연천군 관계자는 "이번 설명회가 관내 기업이 지원사업을 보다 체계적으로 이해하고 적극 활용하는 기회가 되길 바란다"며 "앞으로도 기업의 성장과 지역경제 활성화를 위한 다양한 지원을 아끼지 않겠다"고 밝혔다.





연천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

