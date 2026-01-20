부산대, 동남권 에듀테크 ‘연합 전선’ 구축

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

대학·지자체·기업 협력, 지역 에듀테크 생태계 활성화

부산대학교가 동남권 에듀테크 산업 활성화를 위해 대학과 지자체, 민간기업을 아우르는 협력체계를 본격 가동했다.

부산대학교는 지난 19일 오후 부산 금정구 호텔농심에서 '부산대학교×동남권 에듀테크 Alliance 교류회'를 열고, 지역 기반 에듀테크 생태계 조성과 산업 경쟁력 강화를 위한 논의의 장을 마련했다고 20일 전했다.

이 행사는 대학과 민간기업이 공동으로 성장할 수 있는 에듀테크 산업 기반을 구축하고, 동남권 에듀테크 생태계를 활성화해 지역 기업의 사업화 및 성공 가능성을 높이기 위해 마련됐다.

부산대는 이날 부산교육대학교를 비롯해 부산시, 부산교육청, 부산과학기술고등교육진흥원, 부산정보기술협회, 디피니션, 뤼튼테크놀로지스, 에듀테크학회, 한국교육정보미디어학회, 한국스마트에듀테크협동조합, 경상디지털교육자연합 등 12개 기관과 함께 '부산대×동남권 에듀테크 산업 활성화'를 위한 다자간 업무협약을 체결했다.

협약 참여 기관들은 지산학연 협력을 강화하고 상호 역량을 결집해 에듀테크 산업의 지속 가능한 발전과 동반 성장을 도모하는 데 뜻을 모았다.

이어 열린 교류 프로그램에서는 부산대×동남권 에듀테크 얼라이언스의 그간 성과와 지원 과제를 공유하고, 에듀테크 산업 활성화 방안에 대한 종합토론을 진행했다. 참석 기관과 기업들은 각자의 추진 전략을 소개하고, 공동 연구·실증·사업화 등 다양한 협업 모델을 논의했다.

20일 오전에는 주요 참여 기관들이 정기회의를 열어 부산대×동남권 에듀테크 Alliance의 향후 운영 방향과 협력 과제를 구체화했다.





이재우 부산대 교학부총장은 "대학과 민간기업이 상생하는 에듀테크 생태계 조성이 지역 산업 발전의 핵심 동력이 될 것"이라며 "부산대는 축적된 연구 역량과 인프라를 바탕으로 지역 에듀테크 기업의 성장을 적극 지원하고, 동남권 에듀테크 산업 활성화를 위한 성공 모델을 만들어 지역사회와 함께 성장하겠다"고 말했다.

부산대학교가 지난 19일 오후 부산 금정구 호텔농심에서 '부산대학교×동남권 에듀테크 Alliance 교류회'를 열고 있다.

영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr

