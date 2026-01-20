가평군, 軍과 손잡고 SNS 홍보 새 모델 모색

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

군 장병 참여형 콘텐츠로 지역 홍보

군과 지역 상생 협력 논의

경기 가평군이 관내 군부대와 협업해 군 장병 참여형 사회관계망서비스(SNS) 홍보를 활성화하는 방안을 모색했다.

가평군, 군(軍)과 손잡고 SNS 홍보 새 모델 모색. 가평군 제공

가평군은 지난 19일 군청에서 가평지역 군부대 홍보 담당자들과 간담회를 열고, 군사 보안 기준과 부대 여건을 존중하는 범위 내에서 실질적으로 협업 가능한 지역 홍보에 대해 의견을 나눴다. 이번 간담회는 기존 홍보 방식에서 벗어나 현장성과 신뢰도를 갖춘 SNS 홍보 콘텐츠를 발굴하고 군과 지역이 함께하는 상생형 홍보 모델을 구축하기 위해 마련됐다.

이날 참석자들은 군 장병의 자율적 참여를 기반으로 한 SNS 홍보 방안과 함께 군 개방행사와 지역 행사를 연계한 홍보 협력 가능성, 친근한 이미지의 콘텐츠 활용 방안 등에 대해 폭넓게 논의했다. 특히 군 장병의 시선에서 지역을 소개하는 콘텐츠가 지역 홍보에 새로운 활력을 불어넣을 수 있다는 데 공감대가 형성됐다.

가평군은 이번 간담회에서 제시된 의견을 바탕으로 향후 군부대와의 협업을 단계적으로 추진하고, 군정 홍보에 기여한 실무자와 장병에 대해서는 공적 인정 방안도 함께 검토할 계획이다.





가평군 관계자는 "이번 간담회는 일방적인 협조 요청이 아니라, 군부대의 여건을 충분히 고려한 협업 방식을 함께 고민하는 자리였다"며 "군과 지역이 자연스럽게 연결되는 지속 가능한 홍보 모델을 만들어 가겠다"고 밝혔다.





가평=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr

