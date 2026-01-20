나라스페이스, 우주반도체 검증위성 개발 사업 수행기관 선정

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

국산 반도체 7종 우주 실증…민간 주도 '스페이스 헤리티지' 축적 가속

글로벌 초소형 위성 토탈 솔루션 기업 '나라스페이스테크놀로지'가 한국전자통신연구원(ETRI) 주관 과학기술정보통신부 글로벌탑 우주항공반도체 전략연구단 사업 가운데 '우주 반도체 검증 탑재체 개발 및 실증 초소형 위성 설계' 과제 수행기관으로 선정됐다고 20일 밝혔다.

이번 사업은 국산 우주 반도체의 신뢰성과 우주 환경 적응성을 실제 궤도에서 검증하는 데 목적이 있다. 총 7종의 국산 반도체를 6U급 초소형 위성에 탑재해 방사선, 열·진공, 진동 등 극한 우주 환경에서 장기간 운용하며 데이터를 수집한다. 확보된 데이터는 반도체 신뢰성 모델 고도화와 향후 국내외 위성 시스템 적용 확대에 활용될 예정이다.

나라스페이스는 본 과제에서 반도체 검증용 탑재체와 위성 본체를 함께 개발하고, 발사 및 궤도 투입 이후 실제 우주 환경에서의 운용·검증까지 전 과정을 수행한다. 앞서 누리호 4차 발사 임무에서 국내 주요 반도체 기업의 우주용 소자를 탑재한 위성을 개발·운용해 궤도 실증을 성공적으로 마친 데 이어, 이번 ETRI 사업에도 연이어 참여하며 역량을 재확인했다.

특히 우주 반도체 검증을 위한 위성 개발과 실증을 모두 수행한 국내 민간 기업은 현재까지 나라스페이스가 유일하다. 회사는 축적된 실제 궤도 검증 경험을 바탕으로 우주 반도체 '스페이스 헤리티지'를 쌓고, 검증 표준 플랫폼 제시와 우주 부품 상용화를 위한 기술 인프라 구축을 이어갈 계획이다.





이정규 나라스페이스 사업총괄 이사는 "신뢰성이 입증된 옵저버-1A와 경기샛-1A 위성 본체 시스템을 기반으로 우주용 반도체를 실제 환경에서 검증한다는 점에서 의미가 크다"며 "이번 선정은 기술력과 운용 역량을 다시 한번 인정받은 결과로, 궤도 실증을 거친 반도체가 글로벌 시장의 핵심 부품으로 자리 잡도록 기반을 확대하겠다"고 말했다.





김종화 기자 justin@asiae.co.kr

