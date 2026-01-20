본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

보험사 손해율·사업비 자의적 가정 어려워진다

최동현기자

입력2026.01.20 12:01

시계아이콘03분 04초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

금융당국 '보험업권 계리감독 선진화 방안' 마련
경험통계 5년 이내 담보, 손해율 가정 보수적으로 해야
사업비 가정에 물가상승률 반영해야

앞으로 보험사들이 보험 상품 손해율과 사업비를 자의적으로 가정해 실적을 부풀리는 사례가 대폭 줄어들 전망이다.


금융위원회는 '보험업권 계리감독 선진화 방안'을 마련했다고 20일 밝혔다.


2023년 보험부채를 시가평가하는 국제회계기준(IFRS17)과 이에 기초한 보험 건전성 기준인 지급여력비율(K-ICS·킥스)이 도입됐다. 이에 보험사는 결산 시점의 할인율과 손해율 등에 기초해 보험부채를 평가하고 미래손익을 추정하게 됐다.


보험사 손해율·사업비 자의적 가정 어려워진다
AD

하지만 이 과정에서 미래에 대한 회사의 예상이 개입되면서 회사별 가정의 편차가 발생했고 계리가정의 적절성에 대한 지적이 잇따랐다. 과도하게 낙관적인 계리가정이 단기 실적을 부풀리고 위험은 미래로 전가할 수 있기 때문이다.


이에 금융위와 금융감독원은 유관기관과 함께 장기적 시계에서 계리가정을 일관적·체계적으로 정비해 나가기 위한 기본원칙을 마련했다. 이 원칙에 기반해 보험부채 과소평가 우려가 제기되고 있는 손해율과 사업비 가정 가이드라인을 마련했다. 기본원칙과 가이드라인의 실질적인 준수를 위한 보험사 내부통제 강화와 감독체계 정비 방안도 마련했다.


계리가정 수립의 대원칙은 명시적으로 중립적인 확률가중치로 장래 현금흐름을 추정하는 '최선추정(Best Estimate)' 방식을 활용하는 것이다. 이 대원칙 준수를 위한 3대 세부원칙으로 '중립성', '보수성', '비교가능성'을 마련했다. 대원칙과 세부원칙의 실질적인 준수와 실효성 확보를 위한 2대 보조원칙으로는 '내부통제 강화'와 '시장규율 강화'도 제시했다.


손해율 가정이란 담보(보장대상)별 경과기간에 따른 손해율 예상 추이를 의미한다. 보험사는 손해율 가정을 통해 보험료와 보험금 관련 현금유출입을 예측하고 이를 현재 가치로 평가해 보험부채에 반영한다. 현재 경험통계가 5년 이내로 축적된 담보(신규담보)에 대해 유사담보 손해율을 준용하거나 임의의 낙관적 손해율을 적용하는 사례가 있었다. 이에 보험부채가 과소평가돼 통계적으로 검증되지 않은 신규담보를 통해 과도한 판매경쟁을 촉발할 우려도 제기됐다. 앞으로는 신규담보의 손해율 가정의 경우 유사담보 준용을 허용하지 않고 보수적 손해율(90%)과 상위담보의 실적 손해율 중 더 높은 값으로 설정해야 한다. 보수적 손해율을 90%로 둔 것은 보험사가 보험료 산출 시 활용하는 참조보험료율에서 부여하고 있는 안전할증(약 10%)을 반영한 결과라는 게 금융당국 설명이다.


실손보험 외 상품에 대한 보험료 갱신 가정도 현실화했다. 현재 갱신형 상품의 경우 목표손해율을 설정하고 그에 따른 보험료 갱신을 전제로 손해율 가정을 설정한다. 이에 미래 보험료의 대폭 인상을 전제로 보험부채를 낮게 평가하는 등 보험부채 과소평가 소지가 있다는 지적이 있었다. 앞으로 목표손해율은 보수적 손해율(신규담보 기준과 동일)과 실적 손해율 중 더 높은 값으로 설정하도록 했다.


최종손해율 적용 시점도 합리화된다. 현재 보험사는 상품 판매 후 특정 경과년도 이후에 대해 통계부족 등을 고려해 단일 손해율(최종손해율)을 적용하고 있다. 대부분의 경우 실제 통계량과 관계없이 모든 담보에 대해 일괄적으로 최종손해율 적용 시점을 적용하고 있다. 최종손해율 변동폭을 임의로 제한해 최근 실제 손해율이 크게 악화했음에도 해당 효과를 과소 반영하는 사례도 있었다. 앞으로는 실제 통계량을 고려해 담보별 최종손해율 적용시점을 결정하도록 했다. 관측된 손해율의 불리한 변동을 의도적으로 축소하는 행위는 금지된다.


손해율 산출단위도 세분됐다. 현재는 경험통계가 충분한 경우에도 다양한 담보를 통합해 손해율 가정을 산출하는 등 보험사별 산출단위 세분화 수준이 달랐다. 이에 보험사 간 손해율 가정의 비교가능성이 낮았다. 앞으로는 통계적 충분성과 유의성 요건 충족 시 손해율 산출단위를 세분화한다. 해당 요건은 보험사별로 설정해 관리하며, 매년 계리가정 산출 시마다 기존 산출단위의 적절성을 사후 검증하도록 했다.


금융당국은 사업비 가정 가이드라인도 마련했다. 사업비 가정은 비용항목별 경과기간에 따른 사업비 예상 추이를 의미한다. 보험계약과 관련된 사업비 현금흐름의 경우 보험료·보험금과 마찬가지로 현가화해 보험부채에 반영된다.


앞으로 사업비 가정에 물가상승률이 반영된다. 기존엔 보험사별 사업비 가정에 물가상승률을 반영하지 않는 경우가 있었다. 이에 보험부채 과소평가 우려가 제기됐다. 앞으로는 사업비 가정 산출 시 한국은행의 물가안정목표 등을 고려한 물가상승률을 반영하도록 했다. 보험사가 물가상승률을 반영하지 않을 합리적인 근거를 제시하고 그 내용을 문서화하는 경우만 예외가 허용된다.


공통비는 전 보험계약 기간에 걸쳐 인식하도록 했다. 공통비는 여러 보험상품과 서비스, 부서에서 공통적으로 발생하는 비용 등으로 특정 원가요인에 직접 배분·추적하기 어려운 간접비(Overhead Cost)를 의미한다. 현재 공통비의 경우 보험사는 회사별 배부기준에 따라 비용항목(계약체결비·유지비 등)을 구분하고 있다. 이에 해당 항목구분에 따라 비용의 발생기간에 차이가 발생한다. 유지비 등 장기비용으로 분류되는 경우에도 비용발생요인의 종류에 따라 비용 발생기간에 차이가 발생한다. 보험사가 비용 발생기간을 단축하기 위해 비용항목이나 비용발생요인을 자의적으로 조정할 경우 보험부채가 과소평가될 소지가 있다. 앞으로 공통비는 전 보험계약 기간에 걸쳐 인식하도록 했다. 비용 발생기간을 단축할 수 있는 합리적 근거를 입증하고 그 내용을 문서화하는 경우에 한해서는 예외가 적용된다.


보험사 내부통제도 강화된다. 기존엔 계리가정 관련 중요 사항을 문서화하지 않거나 기본적 사항만 기재해 적절한 통제·검증과 책임성 확보에 한계가 있었다. 앞으로는 가정 산출 관련 경험통계, 산출·보정방법, 산출결과 및 관련 의사결정체계 일체를 문서화하고 일관되게 적용하도록 했다. 이후 문서화한 내용을 적용하지 않을 경우 해당 판단의 구체적인 근거와 관련 책임자를 명시해 기재해야 한다.


보험사 자체 점검·관리도 강화한다. 현재 보험사 계리 부서를 중심으로 폐쇄적으로 계리가정을 산출·검증해 적절한 통제에 한계가 있다는 지적이 많았다. 앞으로 계리가정 산출·변경 시 준법감시나 감사 부서에서 문서화된 사항과의 적합성을 검증하도록 했다. 연도 중 계리가정을 변경하려는 경우 변경 사유·내용·재무영향 등을 위험관리위원회(이사회 내 위원회) 보고를 의무화하도록 했다.


계리가정 보고서도 도입된다. 기존엔 계리가정에 대한 정기 보고의무가 없고 감독·검사에 필요한 경우 구체적 범위를 정해 보험사에 제출을 요청해야 했다. 이 경우에도 보험사 간 통일된 관리 양식이 없어 교차검증과 비교가능성 확보에 한계가 있었다. 이에 보험사가 금감원에 계리가정 관련 사항을 매년 정기 보고하도록 했다. 이를 통해 각 보험사의 계리가정 관련 데이터를 표준화된 형태로 집적해 이상치(outlier) 발견 등 분석을 강화했다.


계리가정 관련 공시의무도 강화된다. 현재는 보험사 전체 손해율 등 일부 정보만 공시되고 있어 정보이용자 관점에서 중립적이고 비교가능한 정보 제공에 한계가 있었다. 앞으로 주요 담보별 손해율 가정을 공시하는 등 공시 항목이 확대된다.


지금 뜨는 뉴스

AD

금융위 관계자는 "손해율·사업비 가이드라인의 경우 세부사항을 담은 실무표준을 올해 1분기 중 배포해 오는 2분기 결산부터 적용토록 할 것"이라며 "내부통제 강화와 감독체계 정비는 관련 규정 개정 등을 거쳐 2분기 중 시행할 것"이라고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제뉴스채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교적

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

13:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기