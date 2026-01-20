본문 바로가기
bar_progress

글자크기 설정

닫기

트럼프, 관세 실행 경고에…유럽, 美 국채 카드 꺼내나

뉴욕=권해영특파원

김민영기자

입력2026.01.20 10:57

시계아이콘01분 41초 소요
언어변환 숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
뉴스듣기

트럼프 고욜 관세 강행 예고
프랑스 와인·노르웨이산 연어 직격 가능성
군사 옵션엔 '노 코멘트'
EU 통상위협대응조치 발의 검토

도널드 트럼프 미국 대통령이 미국의 그린란드 병합에 반대하는 유럽에 고율 관세를 반드시 매기겠다고 재차 경고했다. 다만 군사적 옵션 사용 가능성에 신중한 태도를 보였다. 연일 계속되는 위협에 유럽도 맞대응에 나섰다. 덴마크는 추가 파경을 결정했으며 유럽은 강력한 무역 제한에 나설 방침이다. 일각에서는 유럽이 미국 국채를 팔아 미 경제에 충격을 주는 방식도 거론된다.

트럼프, 관세 실행 경고에…유럽, 美 국채 카드 꺼내나 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 9일(현지시간) 워싱턴DC 백악관에서 열린 석유 업계 경영진과의 회의에 참석해 발언하고 있다. 로이터연합뉴스
AD

군사 옵션엔 "노 코멘트"…프랑스 와인·노르웨이산 연어 관세 맞을 수도

트럼프 대통령은 19일(현지시간) NBC 뉴스와의 전화 인터뷰에서 그린란드 협상이 타결되지 않을 경우 유럽 국가들에 대한 관세 부과 계획을 실제로 실행할 것이냐는 질문에 "난 100% 그렇게 할 것"이라고 답했다. 트럼프 대통령은 지난 17일 그린란드를 '완전하고 전면적으로' 매입하는 합의가 이뤄질 때까지 유럽 8개국의 수입품에 대한 관세 부과를 예고했다. 이에 따라 덴마크, 노르웨이, 스웨덴, 프랑스, 독일, 영국, 네덜란드, 핀란드를 대상으로 다음 달 1일부터 10%, 오는 6월1일부터는 25% 관세를 부과하겠다는 방침을 밝혔다.


대상 품목으로는 프랑스 와인과 치즈, 노르웨이산 연어, 덴마크에서 조립되는 뱅앤올룹슨 스피커 등이 꼽힌다. 월스트리트저널(WSJ)은 관세 영향권에 들 수 있는 브랜드로 라이카, 루이뷔통, 르크루제, 에르메스 등을 거론하며 유럽에 핵심 생산 거점을 두고 있다는 점에서 관세 충격이 직접적일 수 있다고 분석했다.


트럼프 대통령은 러시아·우크라이나 전쟁을 언급하며 유럽의 외교 안보 대응을 강도 높게 비판하기도 했다. 트럼프 대통령은 "유럽이 집중해야 할 것은 러·우 전쟁이지 그린란드가 아니다"고 강조했다. 다만 그린란드를 무력으로 점령할 의사가 있느냐는 질문에는 "노 코멘트"라고 답하며 즉답을 피했다. 이와 관련해 NBC뉴스는 트럼프 대통령이 그린란드 병합과 관련해 미국이 어디까지 나아갈 수 있을지에 대해 신중한(guarded)' 태도를 보였다고 분석했다.


트럼프, 관세 실행 경고에…유럽, 美 국채 카드 꺼내나 트뢸스 룬드 포울센 덴마크 국방부 장관이 19일(현지시간) 벨기에 브뤼셀의 나토(NATO) 본부에서 취재진의 질문에 답하기 위해 입장하고 있다. AP연합뉴스

유럽, ACI 발동 논의…美 금융자산으로 美 압박 가능성도

유럽도 맞불 작전을 준비하고 있다. 유럽연합(EU)은 회원국을 경제적으로 위협하는 제3국에 대응하기 위한, 이른바 '무역 바주카포'로 불리는 통상위협대응조치(ACI) 발동을 논의하고 있다. EU나 회원국을 경제적으로 위협하는 제3국에 서비스, 외국인 직접투자, 금융 시장, 공공 조달, 지식재산권 등의 무역을 제한하는 조치다.


도이체방크는 유럽이 보유한 대규모 미국 금융자산을 협상 카드로 활용할 수 있을 것으로 예상했다. 유럽은 미국의 최대 채권 보유국으로, 유럽 국가들이 보유한 미 국채와 주식 규모는 약 8조달러(도이체방크기준)에 달한다. 전 세계 나머지 국가들이 보유한 규모를 합친 것을 두 배 웃도는 수준이다. 유럽에서 이를 매각할 경우 미 경제는 흔들리게 된다. 조지 사라벨로스 도이체방크 수석 외환리서치 총괄은 최근 보고서에서 "미국은 막강한 군사력과 경제력에도 불구하고 한 가지 결정적인 약점이 있다"며 "다른 나라에 의존해 재정을 충당한다는 점"이라고 설명했다.


다만 미국 관련 금융 자산 상당수는 각국 정부가 아닌 연기금, 보험사, 은행, 자산운용사 등 민간 부문이 들고 있어 이 같은 조치가 현실화할 가능성은 작다. 유럽 각국에 미국 자산 매각을 유도하려면 투자 비중을 법으로 제한하는 등 강제 조치가 필요하다. 이는 정치·제도적으로 실행가능성이 작고 추진하더라도 수 년이 걸릴 수 있다.


지금 뜨는 뉴스

AD

무엇보다 유럽이 미국 자산 매입 축소나 보유 축소 가능성을 시사할 경우 미 국채 가치가 급락할 수 있다. 이로 인한 충격은 유럽에 되돌아올 가능성이 크다. 달러 가치 급락은 상대적으로 유로화 강세를 초래해 유럽 수출에 직격탄이 될 수 있다. 이는 많은 유럽 국가들을 경기 침체로 몰아넣게 된다.




뉴욕=권해영 특파원 roguehy@asiae.co.kr
김민영 기자 argus@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

AD
AD

이시각 HOT 뉴스

당신이 궁금할 이슈 콘텐츠

AD

맞춤콘텐츠

AD

실시간 핫이슈

AD

놓칠 수 없는 이슈 픽

기획
K웨이브3.0
  • 26.01.2009:48
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤
    저렴해서 미국인도 푹 빠졌다…"오늘은 라면에 김치" 외신도 감탄한 K푸드⑤

    "전 세계에서 K푸드에 대한 수요가 식을 줄 모른다." 미국의 경제뉴스채널 CNBC는 지난 18일(현지시간) 한국 식품의 글로벌 확산세에 대해 이같이 조명했다. 이 방송은 특히 라면을 K푸드 성장을 견인하는 핵심 품목으로 지목했다. 전 세계적으로 인기가 높은 K팝과 한국 드라마에서 라면이 자주 노출되면서 미국과 유럽은 물론, 중앙아시아와 중동 지역까지 수요가 이어지고 있다는 것이다. 또 물가 인상과 생활비 상승도 비교적

  • 26.01.2007:16
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④
    "힙하다 힙해" 퇴근길 치맥에 한국 화장품 싹쓸이까지…일상에 스며든 'K'④

    지난 15일(현지시간) 오후 7시 미국 뉴욕 맨해튼 32번가 K타운. 한국 치킨 브랜드 BBQ 매장은 '치맥'을 즐기려는 현지인들로 북적였다. 지하 1층에 마련된 테이블은 일찌감치 만석이었고 20~30대 직장인과 대학생들은 치킨을 앞에 두고 맥주잔을 부딪치며 저녁 시간을 즐겼다. 치킨뿐 아니라 떡볶이와 김치볶음밥 등 다양한 한국 메뉴를 함께 주문하는 모습도 눈에 띄었다. 이 매장을 자주 찾는다는 대학생 메디슨 씨는 "학교 근처

  • 26.01.1915:08
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다
    "돼지갈비에 나물" 파리지앵의 저녁 식탁 오른다

    K웨이브 글로벌 현장 점검 "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식

  • 26.01.1914:08
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]
    ③"대중문화는 화려한 분수…'일상문화' 흘러야 30년 간다"[인터뷰]

    "대중문화는 '화려한 분수'처럼 금방 꺼질 수 있습니다. 지하수처럼 '일상 문화'가 계속 흐르도록 해야 K 브랜드와 산업의 생명력을 30년 이상 유지할 수 있습니다." 이일열 전 파리문화원장은 최근 아시아경제와 인터뷰에서 K브랜드의 글로벌 지속가능성에 대해 이같이 말했다. 그는 "방탄소년단(BTS), 블랙핑크 등 K콘텐츠는 강력한 진입로가 될 수 있지만, 휘발성이 크다"며 "어느 순간 거품이 꺼질 수 있다는 점에서 지금은 '썸

  • 26.01.1914:08
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②
    돼지갈비 요리하는 파리지앵…자기 전엔 韓스킨케어 톡톡[K웨이브3.0]②

    "형 집에 놀러 가는데 저녁 메뉴인 돼지갈비를 준비하려고 합니다" 지난해 연말 프랑스 파리 오페라 지역(Rue Sainte-Anne)에 위치한 유명 한인 슈퍼마켓 'K마트'에서 만난 맥심 카본(27살)씨는 '100% 태양초'라고 적힌 고춧가루와 송이버섯과 무, 고추장, 튀김가루를 장바구니에 담았다. 카본은 한국 신림동에서 1년 거주하면서 처음 접한 한식을 잊지 못해 귀국 후에도 파리 한식당을 찾아다녔다. 하지만 현지 한식당 대부분이 중

기획
소종섭의 시사쇼
  • 26.01.1609:11
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"
    윤희석 "한동훈 제명돼도 당 위한 활동 계속"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 윤희석 전 국민의힘 대변인(1월 15일)※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 전화 인터뷰 응해주셔서 감사합니다. 윤희석 : 감사합니다. 소종섭 : 국민의힘 윤리위원회가 제명 처분을 할 것이라고 예상을 했나요? 윤희석 : 어느 정도는 예상했었죠

  • 26.01.1416:21
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"
    이준석 "한동훈, 고수라면 창당이나 서울시장 무소속 출마 선언할 것"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD■ 출연 : 이준석 개혁신당 대표(1월 14일) ※ 기사 내용을 인용할 때는 반드시 '소종섭의 시사쇼'를 명기해 주시기 바랍니다. 소종섭 : 여러분 안녕하십니까? 소종섭의 시사쇼 시작하겠습니다. 이준석 개혁신당 대표와 함께 여러 가지 이슈 짚어보도록 하겠습니다. 잘 지내셨죠? 이준석 : 예, 그렇습니다. 소종

  • 26.01.1008:01
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②
    "아내는 연상…원더우먼 같았다" 유산·가난 속에서 함께 버틴 박홍근 의원 '인생 최고의 반석' [배우자 열전]②

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 박수민 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0808:49
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①
    동갑내기 캠퍼스 커플…"예뻐보이더라" 정원오, 배우자 문혜정 첫 인상[배우자 열전]①

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금·오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 마예나 PD편집자주6·3 지방선거의 해가 열렸다. 여야 후보자들의 출마가 이어지고 있다. 후보자들이 누구인지, 어떤 정책을 내세우는지와 함께 배우자는 어떤 인물인가에 대한 관심도 커지고 있다. '소종섭의 시사쇼'는 출마(또는 출마 예상) 후보자 배우자에 대해 알아보는 '배우자 열전'을 시작한다. ①문혜정(정원오

  • 26.01.0710:25
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"
    장성철 "장동혁, 한동훈 제명 아니면 탈당 권고할 듯"

    ■ 방송 : 아시아경제 '소종섭의 시사쇼'(월~금, 오후 4~5시)■ 진행 : 소종섭 정치스페셜리스트 ■ 연출 : 이경도 PD■ 출연 : 장성철 공론센터 소장(1월 5일) 소종섭 : 어서 오세요. 새해 복 많이 받으세요. 장성철 : 감사합니다. 새해 복 많이 받으세요. 소종섭 : 이 얘기부터 해보죠. 이혜훈 기획예산처 장관 후보자와 관련해서 폭언했다, 보좌진에게 갑질했다, 남편이 부동산 투기를 했다는 등 의혹이 쏟아집니다. 그런데

이시각 랭킹 뉴스

12:00 기준

다양한 채널에서 아시아경제를 만나보세요!

위로가기

공유하기

닫기