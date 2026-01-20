본문 바로가기
강릉시, 519억 규모 ‘민생경제 활성화’ 총력…상반기 60% 조기 집행

이종구기자

입력2026.01.20 09:35

강릉시, 2026년 민생안정 대책 발표
지역경제 선순환 구조 구축 본격화
청년 월세·근속축하금부터 기업 육성까지
민생안정·지역경제 활성화에 총력

강원도 강릉시는 올해 총 519억 원 규모의 예산을 조기에 투입하여 민생경제 활성화를 위한 다양한 시책을 본격적으로 추진한다.

강릉시청 전경. 강릉시 제공
추진 분야는 서민경제 지원 114억원, 소상공인 지원 116억원, 중소기업 지원 289억원 등 3대 분야 519억원으로, 올해 상반기 내 60% 이상을 집행해 지역 경제의 선순환을 촉진할 계획이다.


우선 상생의 고용안전망 확보를 위해 지역기업에 3년 근속한 근로자에게 100만원의 근속축하금을 지원하고, 취업 취약계층을 위한 직접일자리 사업에 총 21억원의 예산을 투입하여 지난해 대비 33명 늘어난 355명으로 확대 배치함으로써 좀 더 많은 인원이 참여하여 혜택을 볼 수 있도록 추진한다.


지역경제 활력 촉진을 위해 '착한소비촉진 릴레이 캠페인'을 37개 단체로 구성된 강릉시경제살리기협의회와 범시민 운동으로 지속 확대하고, 적정가격 유지를 통해 물가안정에 기여하는 착한가격업소를 지속 발굴할 계획이다.


또한, 무주택 청년 중 700여 명에게 매월 20만원을 지원하는 청년 월세는 상시지원으로 전환하여 더 많은 청년들의 주거비 부담을 덜어주고, 청년 맞춤형 취·창업 지원체계 기반 구축을 위해 총 8억4700만원을 투입하는 등 청년들이 체감할 수 있는 정책을 지속적으로 펼친다.


소상공인 핵심 지원사업 확대와 전통시장·골목형상점가 활성화를 통해 시민과 소상공인이 함께하는 지역상권 회복에 나선다. 민관협력 배달앱 '땡겨요'를 지속 운영해 올해까지 가맹점 2000개소, 이용자 6만명 달성을 목표로 입점 홍보와 이용 활성화를 강화한다.


소상공인 경영 안정을 위한 핵심 지원도 이어진다. 고물가와 내수 침체 속에서 소상공인의 부담을 덜기 위해 기업경영정책자금 이차보전, 경영환경개선, 카드수수료 및 세무대행수수료 지원 등 맞춤형 지원을 올해에도 확대 시행한다. 특히 기업경영정책자금 이차보전 사업은 총 400억원 규모로 확대해 자금난 해소와 경영 안정에 실질적인 도움을 제공할 방침이다.


전통시장을 중심으로 한 생활상권 회복에도 힘을 쏟는다. 시설현대화, 주차장 개선, 안전관리 강화, 고객쉼터 정비 등 종합 지원을 통해 전통시장의 이용 환경을 개선하고, 주문진종합시장 문화관광형 육성사업과 월화거리 야시장 운영을 통해 전통시장과 인근 상권의 동반 활성화를 도모한다.


한편, 어려운 경제 여건에 놓인 중소기업을 지원하기 위한 각종 지원 사업을 속도감 있게 추진한다. 기업의 경영안정과 시설개선 등 자금조달이 필요한 기업을 대상으로, 2~3%의 이자를 지원해 주는「강원특별자치도 중소기업 육성자금」을 지난 2일부터 접수 중이다.


관내 중소기업의 경쟁력 강화와 판로확대를 위해 지원사업도 추진한다. 국내외 박람회 및 전시회 참가를 희망하는 기업 15개소를 공모로 선정하여, 국내 전시회는 최대 200만원, 국외 전시회는 최대 300만원까지 참가비를 지원한다. 제조업체의 디자인 개발을 지원하는 '우수제품 디자인 개발 지원사업'은 공모를 통해 8개 업체를 선정해, 개소당 600만원을 지원할 예정이다. 해당 사업들은 지난 12일부터 내달 2일까지 접수 중이다.


관내 기업의 특허 출원과 제품 디자인 개발을 지원하는 '지식재산 첫걸음 지원사업'은 3월부터 추진하며, 올해는 국내 분쟁 지원을 신규사업으로 추가해 분쟁 발생에 따른 소송비용을 지원할 계획이다.


조성 이후 30년 이상 경과한 주문진농공단지에는 총 76억원을 투입해 2만2174㎡ 규모, 산업용지 11필지의 산업단지를 확장 조성한다. 1월 중 착공해 12월까지 기업과의 입주계약을 완료함으로써 지역의 고용 환경 개선과 지역경제 활성화에 기여할 것으로 전망된다.


이와 함께 그동안 추진해 온 미래 강릉의 성장동력이 될 사업들도 차근차근 추진한다. 천연물 기반 그린바이오 산업을 중심으로 미래 신산업을 전략적으로 육성하고, 연구개발(R&D)부터 인프라 구축, 기술 실증과 상용화에 이르는 전주기 지원체계를 구축해 지역 산업 경쟁력을 강화할 방침이다. 이를 통해 기업 성장을 촉진하고, 그 성과가 지역경제 활성화로 이어지는 선순환 구조를 만들어 나간다는 계획이다.


강릉시 관계자는 "2026년에도 지역경제 활성화 정책을 흔들림 없이 추진해 기업 및 소상공인에게는 든든한 버팀목이 되겠다"며 "민생경제 회복과 지역경제 플러스 시책을 상반기 내 우선 실시하여 시민에게 체감할 수 있는 혜택이 돌아가는 지역경제 선순환 구조를 만들어 가겠다"고 말했다.




강릉=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

