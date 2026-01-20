카카오뱅크, 더치페이 서비스 '1/N 빵나누기' 출시

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

카카오뱅크가 더치페이 서비스 '1/N 빵나누기'를 출시했다고 20일 밝혔다.

'1/N 빵나누기'는 카카오뱅크 계좌가 없거나 앱을 설치하지 않은 친구에게도 링크 공유만으로 정산을 요청할 수 있는 서비스다. 카카오뱅크 앱 내 '카카오뱅크 AI' 대화창에서 '더치페이', '정산' 등을 검색해 바로 이용할 수 있다.

링크를 받은 사람은 금액을 확인한 뒤 본인이 주로 사용하는 금융앱으로 자유롭게 입금하면 된다. 카카오뱅크 고객의 경우 카카오뱅크 앱을 통해 더욱 간편하게 송금할 수 있다.

또한 카카오톡 단체 채팅방과 연동해 한 번에 정산 요청을 하는 것도 가능하다. 1차, 2차 등 여러 번의 결제 내역을 합산해 요청할 수 있다. 카카오뱅크는 정산 요청 과정에서 느낄 수 있는 심리적 부담을 줄이기 위해 사용자인터페이스(UI)에도 심혈을 기울였다. 금액을 식빵을 나누는 이미지로 표현해 딱딱한 '송금 요청'이 아닌 가볍고 친근한 소통의 과정으로 느껴지도록 했다고 은행 측은 설명했다.





이 외에도 카카오뱅크는 카카오페이와 연계한 '택배 예약' 서비스를 제공하는 등 고객 편의성 강화를 지속하고 있다. 카카오뱅크 앱 내 생활·편의 카테고리에서 '택배 예약하기' 메뉴를 통해 해당 서비스로 연결되며, 카카오페이 이용자라면 정보 입력부터 결제까지 한 번에 이용할 수 있다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr

