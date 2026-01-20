대우건설, '광양 푸르지오 센터파크' 단지 내 상가 10개 이달 분양

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

"가구수 대비 상가비율 낮아 희소가치 높아"

최저 입찰 가격 1개 점포당 1억9320만원

대우건설이 오는 24일 전남 광양시 광양읍 '광양 푸르지오 센터파크' 단지 내 상가를 분양한다고 20일 밝혔다.

'광양 푸르지오 센터파크'는 지하 3층~지상 29층 10개 동 총 992가구 대단지로 지난해 12월 준공해 입주를 시작했다. 단지 내 상가는 2개 동 지상 1층 10개 점포 규모로 들어선다.

이 상가는 입주민 고정수요를 확보하고 있으면서도 공급은 10개실에 불과해 희소가치가 높다고 대우건설은 설명했다. 또한 10개실 모두 전용면적 42.6㎡(약 12평)로 소형으로 구성했다. 전면 폭을 5m로 설계해 공간 활용도와 가시성을 높였다.

전남 광양시 광양읍 용강리 '광양 푸르지오 센터파크' 단지 점등식 모습. 대우건설

분양은 일반공개경쟁 입찰방식으로, 오는 24일 오전 10시부터 오후 1시까지 광양읍 인서리 '광양 푸르지오 센터파크' 견본주택에서 실시된다. 입찰보증금은 점포당 1000만원으로, 지정계좌에 입금 후 입찰신청서를 제출하면 된다. 낙찰자는 당일 발표되며 낙찰자를 대상으로 계약이 진행될 예정이다. 최저입찰가격은 1개 점포당 1억9320만원(부가가치세 포함)으로 책정됐다.





대우건설 관계자는 "가구 대비 상가 비율이 매우 낮고 소형으로 구성돼 투자자와 실수요자로부터 많은 관심을 받을 것으로 예상된다"면서 "992가구의 고정수요와 함께 인근 4000가구 이상의 배후수요도 기대할 수 있어 투자가치가 높고 향후 안정적인 상권 조성이 예상된다"고 말했다.





