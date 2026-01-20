'공천헌금 1억 의혹' 강선우 의원 피의자 소환…"사실대로 조사 임할 것"

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

경찰이 '공천헌금 1억원' 수수 의혹의 정점으로 지목된 강선우 무소속 의원을 전격 소환했다.

서울경찰청 공공범죄수사대는 20일 오전 9시께 강 의원을 피의자 신분으로 불러 조사 중이다. 지난달 29일 공천헌금 정황이 담긴 녹취록이 공개되며 의혹이 불거진 지 약 3주 만이다.

이날 오전 8시56분께 경찰에 출석한 강 의원은 "이런 일로 국민 여러분께 심려를 끼쳐 드려 정말 죄송하다"며 "있는 그대로 사실대로 조사에 임하겠다. 제 삶에 원칙이 있고 그 원칙을 지키며 살아왔다"라고 짧은 입장을 밝힌 뒤 조사실로 향했다.

강 의원은 "공천헌금 1억원을 받았느냐", "돈을 받고 김경 시의원의 공천에 도움 주신 사실 있으시냐"는 취재진 질문에는 답하지 않았다.

강 의원은 2022년 지방선거를 앞두고 전 사무국장 남모씨를 통해 김경 서울시의원으로부터 공천 대가 명목의 현금 1억원을 수수한 혐의(특정범죄가중처벌법상 뇌물수수 등)를 받고 있다.

이날 조사에서는 공천헌금 수수 과정 등 진술이 갈리는 대목에 대한 조사가 이뤄질 전망이다. 공천헌금 1억원을 즉시 반환했다면 왜 공천관리위원회 회의에서 김 시의원에 대한 공천을 주장했는지도 추궁 대상이 될 것으로 보인다.

강 의원은 그동안 공천헌금이 오간 것은 김 시의원과 남씨 사이의 일이며 자신은 사후 보고받고 즉시 반환을 지시했다는 입장이다. 하지만 김 시의원과 남씨 모두 사건 당일 강 의원이 공천헌금 수수가 이뤄진 시내 한 카페에 동석했다고 진술한 것으로 알려졌다.

경찰은 남씨와 김 시의원에 대해 각각 3차례 조사했다.





강 의원은 뇌물 수수를 인정하면 특정범죄 가중처벌법에 따른 중죄가 불가피하다. 앞서 경찰은 강 의원의 아이폰을 압수수색했으나, 강 의원 측이 비밀번호를 제공하지 않아 포렌식에 난항을 겪고 있는 것으로 알려졌다.





변선진 기자 sj@asiae.co.kr

