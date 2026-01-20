마포구, 한파쉼터 17곳 등 촘촘한 한파 대응

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

월동비 7127가구 지원…버스 온열의자 확대

서울 마포구(구청장 박강수)가 본격적인 한파에 대비해 취약계층 지원을 강화한다. 구는 지난해 11월 15일부터 겨울철 한파 종합대책을 추진하고 있다. 평상시 한파 상황관리 TF를 운영하고, 한파특보 발령 시에는 한파대책본부를 가동해 대응하고 있다.

박강수 마포구청장이 무리울새마을경로당에 설치된 한파쉼터를 방문해 어르신의 안부를 살피고 있다. 마포구 제공.

구는 구립 경로당 16곳과 구청사 지하 1층 다목적체육실 등 총 17곳에 한파쉼터를 운영한다. 이재민 대피용 숙박시설(신촌로 152)과 구청사 지하 1층 다목적체육실은 한파 응급대피소로 지정해 한파특보 시 24시간 대피 공간을 제공한다. 버스정류장 승차대 온열 의자도 110곳으로 늘렸다.

취약계층 지원도 확대했다. 월동대책비 지원 가구는 지난해 6586가구에서 올해 7127가구로 늘었으며, 장애인활동지원 대상자도 900여명으로 확대됐다. 노인맞춤돌봄서비스 대상 어르신 1797명을 위해 생활지원사 130명과 사회복지사 8명이 안전 확인과 건강관리를 실시한다.

독거 어르신 등 한파 취약가구에는 사물인터넷(IoT) 기반 안전 관리 서비스를 지원해 공휴일에도 실시간 안부 확인과 긴급 대응이 가능하도록 했다. 장애인복지시설 25곳의 시설 안전점검과 비상연락체계를 운영하고, 장애인 일자리 참여자에게는 이달 중 장갑 등 방한용품을 지급했다.

노숙인 발생 취약지역은 평상시 주 2회 이상, 한파특보 시 매일 순찰한다. 현장에서 발견된 노숙인에게는 거리상담과 시설 입소를 연계하고, 응급상황 발생 시 응급의료를 지원한다.

난방비 지원도 이어진다. 기초 생계·의료급여 수급자와 저소득 보훈대상자에게는 지난해 11월 가구당 5만원의 월동대책비가 지급됐으며, 기초수급자 및 차상위계층에게는 이달 말~2월 초 가구당 10만원의 난방비가 제공된다.

에너지바우처는 하절기·동절기 구분 없이 통합 운영해 세대별로 29만5000원에서 최대 70만1000원까지 지원받을 수 있다. 연탄 난방 가구에는 5월 25일까지 동주민센터 신청 시 연탄 쿠폰 47만2000원 또는 200~400장의 연탄을 지원한다.





박강수 마포구청장은 "어르신과 취약계층에게 겨울은 더 각별한 돌봄이 필요한 계절"이라며 "강추위 속에서도 구민의 안전이 흔들리지 않도록 관심과 지원을 아끼지 않겠다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

