서대문구, 재개발·재건축 정비사업 아카데미

내달 8회 과정…1581명 수강 인기 강좌

서울 서대문구(구청장 이성헌)가 재개발·재건축 정비사업에 대한 주민들의 이해를 돕기 위해 올해 상반기에도 '정비사업 아카데미'를 운영한다.

서대문구가 개설한 지난해 하반기 ‘재개발·재건축 정비사업 아카데미’ 강의 모습. 서대문구 제공.

구는 이달 30일까지 수강생 100명을 선착순으로 모집한다. 다음 달 10일부터 7월 14일까지 총 8회에 걸쳐 매주 화요일 저녁 6시 30분부터 2시간씩 홍제역 인근 '하하호호 홍제마을활력소'에서 진행된다.

강의는 서울시 정비사업 아카데미 강사, 변호사, 감정평가사 등 전문가들이 맡는다. 정비계획 및 구역지정 절차, 조합 구성과 운영, 조합 임원의 역할과 윤리적 책임, 감정평가의 이해, 사업시행계획 인가, 관리처분계획 인가, 이주부터 해산까지의 과정, 실무 Q&A 등 단계별 핵심 사항을 다룬다. 7회 이상 출석 시 수료증을 받을 수 있다.

이 아카데미는 2023년 개설 이래 지난해까지 1581명이 수강하며 큰 호응을 얻었다. 정비사업 조합 임직원이나 토지 등 소유자뿐 아니라 일반 주민도 수강할 수 있다. 신청은 서대문구청 홈페이지에서 할 수 있으며 무료로 운영된다.





이성헌 서대문구청장은 "정비사업에 대한 이해와 실무 능력 증진이 원활하고 속도감 있는 사업 추진으로 이어지길 기대한다"고 말했다.





김민진 기자 enter@asiae.co.kr

