갤럭시 S26 더 비싸진다…메모리 뛰자 노트북·스마트폰 가격 인상

AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

D램·플래시메모리 등 가격 급등 영향

구형 모델 찾는 소비자도 늘어

갤S26도 가격 인상 불가피 전망

올해 출시되는 IT 기기들의 가격이 급상승하고 있다. 주요 부품인 D램(DRAM) 등 메모리반도체 가격이 인공지능(AI) 수요 탓에 비싸진 영향이다. 올해 상반기 출시를 앞둔 갤럭시 S26 시리즈 등 주요 플래그십 스마트폰들의 가격 인상도 불가피하다.

삼성전자가 지난 16일 공개한 최신 노트북 제품군인 갤럭시 북6 시리즈의 사전예약 가격은 최저 341만원에서 최고 493만원 사이다. 갤럭시 북6 프로 제품군의 14인치(35.6㎝) 모델 최고 사양이 341만원이었고, 엔비디아의 외장그래픽이 탑재된 갤럭시 북6 울트라 모델은 493만원으로 500만원에 육박했다.

갤럭시 북6 프로. 삼성전자 제공

AD

비슷한 사양의 전작인 갤럭시 북5 프로가 256만원, 갤럭시 북4 울트라가 373만원임을 고려하면 큰 폭의 가격 인상이다. 특히 갤럭시 북5 시리즈가 전작보다 가격을 내렸기에 이번 가격 인상에 대한 소비자들의 체감이 크다. LG전자의 노트북 제품인 '그램' 역시 세부 사양에 따라 가격이 다르지만, 전작 대비 40~50만원 수준의 가격 인상이 이뤄졌다.

노트북 가격이 오른 건 메모리반도체 가격이 비싸졌기 때문이다. AI 붐이 일면서 AI 가속기에 사용되는 메모리반도체의 수요가 급증했고, 삼성전자와 SK하이닉스 등 반도체 기업들이 IT 기기에 D램보다는 고사양 HBM과 서버용 메모리 생산을 늘렸다. 이 과정에서 D램 공급이 상대적으로 줄면서 가격이 상승했다. 실제로 삼성전자의 PC용 16GB DDR5 램의 소비자 가격은 지난해 2월 6만원대 초반이었지만, 현재는 42만원에 육박하면서 1년 새 7배 급등했다.

여기에 더해 SSD 등 저장장치에 쓰이는 낸드(NAND) 플래시메모리 가격 역시 급등했고, 고환율 영향으로 인텔과 AMD 등 주요 CPU 제조사로부터의 부품 조달 가격 부담도 커졌다.

이에 따라 올해 출시를 앞둔 스마트폰들도 가격 인상이 불가피해졌다. 업계는 다음 달 공개를 앞둔 갤럭시 S26 시리즈가 전작 대비 10~15만원 정도 오를 것으로 보고 있다.

노태문 삼성전자 대표이사 겸 DX(디바이스경험)부문장도 이달 초 세계 최대 전자·IT 전시회 'CES 2026' 현장에서 "올해 여러 경영환경 가운데 주요 부품의 재료비, 특히 메모리 가격 인상을 우려하고 있다"며 "주요 부품 가격 상승은 어떤 형태로든 회사가 판매하는 제품에도 일정 부분 영향을 줄 것"이라며 가격 인상을 시사한 바 있다.





AD

메모리 가격 급등 영향으로 구형 모델을 찾는 소비자들도 늘고 있다. IT 업계 관계자는 "올해 출시되는 PC와 스마트폰 모두 큰 폭의 가격 인상을 피하지 못할 것"이라며 "최신 사양의 기기가 꼭 필요하지 않은 소비자들을 중심으로 가격 인상 전에 생산된 이전 세대 제품을 구매하려는 움직임도 보인다"고 말했다.





이명환 기자 lifehwan@asiae.co.kr

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>